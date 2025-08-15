Συνολικά τρεις συλλήψεις για εμπρησμό πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα, οι οποίες σχετίζονται με τις πρόσφατες πυρκαγιές στην περιοχή. Οι δύο αφορούν τη φωτιά στα Συχαινά, ενώ η τρίτη σχετίζεται με την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Γηροκομείου.

Ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στο Γηροκομείο αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Σάββατο, ενώπιον του ανακριτή. Ο ίδιος παρουσιάστηκε ήδη στον εισαγγελέα στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών και ζήτησε να απολογηθεί το συντομότερο δυνατό, αρνούμενος τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον εμπρησμό, αλλά βρέθηκε στο σημείο προκειμένου να βοηθήσει στην κατάσβεση. Όπως αναφέρει, όταν είδε μία καύτρα στο χωράφι, προσπάθησε να τη σβήσει χωρίς επιτυχία, και όταν απομακρύνθηκε, η φωτιά είχε ήδη ξεσπάσει. Υπάρχουν μάλιστα μαρτυρίες που τον θέλουν να βρίσκεται εκεί με άλλους πολίτες που συμμετείχαν στην προσπάθεια κατάσβεσης των φλογών που πλησίαζαν το γηροκομείο.

Ο εισαγγελέας του έδωσε προθεσμία για απολογία αύριο, όπου ο 25χρονος αναμένεται να επιμείνει στην αθωότητά του. Όσον αφορά τους άλλους δύο κατηγορούμενους, έναν 19χρονο και έναν 27χρονο, που συνδέονται με τη φωτιά στην περιοχή των Συχαινών, θα απολογηθούν την Κυριακή στις 11 το πρωί, καθώς ζήτησαν και έλαβαν σχετική προθεσμία.

Ο 19χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει στους αστυνομικούς πως ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών, και άναψε τη φωτιά με αναπτήρα. Από την άλλη, ο 27χρονος ισχυρίζεται ότι δεν θυμάται τίποτα, επικαλούμενος κενό μνήμης λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.

Πλέον, αναμένεται η επίσημη στάση που θα τηρήσουν ενώπιον του ανακριτή και οι τρεις κατηγορούμενοι, καθώς και η απόφαση των δικαστικών αρχών σχετικά με την ποινική τους μεταχείριση.