Το διήμερο του Σαββατοκύριακου 16 και 17 Αυγούστου αναμένεται να κυλήσει με κυρίως αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο σε ορισμένα τμήματα της χώρας θα εκδηλωθούν τοπικά φαινόμενα, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα, χωρίς σημαντικές μεταβολές.

Σάββατο 16 Αυγούστου – Κυρίως αίθριος με τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά

Η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο στα βόρεια θα υπάρχουν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στο Ιόνιο τα 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τα 5-7 μποφόρ. Η ένταση αυτή θα διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως στις κεντρικές και νότιες νησιωτικές περιοχές.

Θερμοκρασίες σταθερές και καλοκαιρινές

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 34 με 35°C και τοπικά τους 36°C, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα κυμανθεί στους 31 με 33°C. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί στους 28 με 30°C.

Αττική – Ηλιοφάνεια και ισχυροί άνεμοι στα ανατολικά

Ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32°C και τοπικά θα φτάσει τους 33°C, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2-3°C χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4-6 μποφόρ, με ριπές έως 7 μποφόρ στα ανατολικά τμήματα.

Θεσσαλονίκη – Ηλιοφάνεια με πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά

Θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικές νεφώσεις, πιο αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33°C, με ανέμους μεταβλητών διευθύνσεων 2-4 μποφόρ.

Κυριακή 17 Αυγούστου – Αστάθεια στη βόρεια Ελλάδα

Η Κυριακή θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα αναπτυχθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα δώσουν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Στη Θράκη αναμένονται νεφώσεις μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά.

Μικρή εξασθένηση των ανέμων το βράδυ

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο βόρειοι-βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση προς το βράδυ.

Θερμοκρασίες στα ίδια επίπεδα

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοιες τιμές και θα φτάσει στους 33-35°C στα ηπειρωτικά, στους 32-33°C στο Ιόνιο και στους 28-31°C στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.

Αττική – Ζεστή και ηλιόλουστη μέρα

Ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33°C και τοπικά θα φτάσει τους 34°C, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2-3°C χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3-5 μποφόρ, με τοπικά έως 6 μποφόρ στα ανατολικά.

Θεσσαλονίκη – Ηλιοφάνεια με απογευματινές μπόρες

Θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας, με νεφώσεις κατά τόπους πιο αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται η εκδήλωση τοπικών μπόρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31°C, με ανέμους μεταβλητών διευθύνσεων 2-4 μποφόρ.