Οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών σε Αχαΐα είτε έσβησαν, είτε βρίσκονται υπό πλήρη έλεγχο, ωστόσο οι συνέπειες που αφήνουν πίσω τους είναι μεγάλες.

Στα Μοιραίικα Αχαΐας, η ολική καταστροφή του ιερού ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου συγκλονίζει τους κατοίκους. Η πύρινη λαίλαπα κατέκαψε τα πάντα στο πέρασμά της. «Χίλιες φορές να καταστρεφόταν το σπίτι μου, παρά που είδα την εκκλησία έτσι» είπε κάτοικος του χωριού μιλώντας στην κάμερα του MEGA. Έμειναν ζωντανοί, όμως ο Γολγοθάς ήρθε την επόμενη ημέρα. Χωρίς βοήθεια, όπως λένε, δεν θα καταφέρουν να σηκωθούν ξανά στα πόδια τους. «Δεν είναι να μην χάσεις τη ζωή σου, είναι πάρα πολλά άλλα πράγματα, είναι οι κόποι γενεών» λέει κάτοικος της περιοχής.

Το ιερό προσκύνημα του Αγίου Γερβασίου που βρέθηκε στο έλεος της πυρκαγιάς, σώθηκε την τελευταία στιγμή. «Με ό, τι μέσα είχαμε κόψαμε ό,τι δέντρα μπορούσαμε τα κόψαμε για να μην πιάσει φωτιά το προσκήνυμα» είπε στο MEGA κάτοικος. Με μπιτόνια και κουβάδες εξασφαλίζουν το νερό για τις ανάγκες του οι κάτοικοι των πυρόπληκτων περιοχών, καθώς το δίκτυο έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Πλέον, βρίσκονται σε ύφεση όλα τα μεγάλα πύρινα μέτωπα στην Αχαΐα.

Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι κατηγορούμενοι για εμπρησμό

Στα δικαστήρια της Πάτρας οδηγήθηκαν χθες οι τρεις άνδρες που κατηγορούνται για εμπρησμό. Κατά την έξοδο των δύο, επικράτησε ένταση, με συγκεντρωμένο πλήθος να τους προπηλακίζει. Οι κινήσεις του 19χρονου και του 27χρονου που κατηγορούνται για την πρόκληση πυρκαγιάς στα Συχαινά, καταγράφηκαν από κατοίκους της περιοχής, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε ένας αναπτήρας, σπίρτα και ένα μπουκαλάκι με εύφλεκτο υλικό. Και οι δύο επικαλέστηκαν ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, με τον 19χρονο να ομολογεί την πράξη και τον 27χρονο να αρνείται τη συμμετοχή του.

Ο 25χρονος που κατηγορείται ότι βρίσκεται πίσω από τη φωτιά στο Γηροκομείο και έχει καταγραφεί να σκύβει σε ένα χωράφι και στη συνέχεια να ξεσπάει φωτιά, υποστήριξε σύμφωνα με πληροφορίες, ότι προσπαθούσε να σβήσει μία καύτρα που είχε πεταχτεί, δεν τα κατάφερε και απομακρύνθηκε. Και οι τρεις πήραν προθεσμία για να απολογηθούν.

«Κόκκινος» συναγερμός για αύριο Σάββατο

Την ίδια στιγμή, σε συναγερμό για φωτιά, θα βρίσκεται και αύριο Σάββατο 16 Αυγούστου σχεδόν όλη η χώρα.

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας , για αύριο Σάββατο 16 Αυγούστου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

– Περιφέρεια Αττικής

– Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

– Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας)

– Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

– Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

– Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

– Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

– Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου)

– Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

– Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)