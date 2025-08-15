Διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης και των Κυκλάδων, υπό την καθοδήγηση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Ειδικότερα, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γαύδου, φορτηγό πλοίο με σημαία Πορτογαλίας εντόπισε 35 αλλοδαπούς να επιβαίνουν σε λέμβο. Οι άνθρωποι αυτοί διασώθηκαν χάρη στη συμβολή σκάφους της δύναμης FRONTEX και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.

Νέα περιστατικά αφίξεων και συλλήψεων στην Κρήτη

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Καλών Λιμένων εντόπισαν σε παραλία της περιοχής 29 αλλοδαπούς (23 άνδρες, 2 γυναίκες και 4 ανήλικους). Σύμφωνα με τους ίδιους, είχαν ξεκινήσει από το Τομπρούκ της Λιβύης, πληρώνοντας ποσά έως και 4.800 λίρες Σουδάν ή 15.000 λίρες Λιβύης για τη μεταφορά τους. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, οι υπόλοιποι αναγνώρισαν ως διακινητή έναν 28χρονο υπήκοο Σουδάν, ο οποίος συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο, διευκόλυνση μεταφοράς και έκθεση σε κίνδυνο, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ν. 3386/2005, του Ν. 5038/2023 και του Ποινικού Κώδικα. Η λέμβος που χρησιμοποιήθηκε για το πέρασμα καταστράφηκε, ενώ την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η Λιμενική Αρχή Ηρακλείου.

Διάσωση δεκάδων μεταναστών νότια της Θήρας

Παράλληλα, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Θήρας, περίπου 55 μετανάστες εντοπίστηκαν σε ιστιοφόρο σκάφος. Την επιχείρηση διάσωσης συντόνισαν πλωτό του Λιμενικού Σώματος και δεξαμενόπλοιο με σημαία Νήσων Μάρσαλ, που προσέφερε κρίσιμη συνδρομή. Οι διασωθέντες μεταφέρονται με πλωτό σκάφος προς το λιμάνι του Ηρακλείου.