Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ένας 53χρονος στο Ρέθυμνο Κρήτης, ο οποίος, με αφορμή τις πυρκαγιές που μαίνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, προχωρούσε σε προκλητικές και διχαστικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ισχυριζόμενος ότι έχει συγκροτήσει ομάδες εντοπισμού εμπρηστών.

Οι αναρτήσεις του προκάλεσαν την αντίδραση των Αρχών, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, υποκινούσαν τους πολίτες σε διάπραξη αδικημάτων και διέσπειραν ψευδείς ειδήσεις. Η υπόθεση οδήγησε τελικά στη σύλληψή του, ενώ κατά την έρευνα βρέθηκε στην κατοχή του ένα μαχαίρι. Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων η διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, η διασπορά ψευδών ειδήσεων, η παρακίνηση σε βιαιοπραγίες ή διχόνοια, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«συνελήφθη χθες (14.08.2025) σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, 53χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, διασπορά ψευδών ειδήσεων και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων». Οι εν λόγω ενέργειες έγιναν «στο πλαίσιο εξακρίβωσης πληροφοριών σχετικά με ημεδαπό, ο οποίος ανάρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στο οποίο αναφέρει ότι έχει συγκροτήσει ομάδα και πραγματοποιεί περιπολίες για εντοπισμό εμπρηστών διασπείροντας ψευδείς ειδήσεις και προκαλώντας και διεγείροντας τους πολίτες σε διάπραξη αδικημάτων που εκθέτουν σε κίνδυνο την δημόσια τάξη».