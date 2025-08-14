Για πρώτη φορά, επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια ανέπτυξαν ένα εγκεφαλικό εμφύτευμα ικανό να “διαβάζει” και να μετατρέπει σε ομιλία τις λέξεις που ένα άτομο φαντάζεται στο μυαλό του χωρίς να χρειάζεται καν να προσπαθήσει να μιλήσει.

Μέχρι πρότινος, οι τεχνολογίες BCI (brain-computer interface) μετέφραζαν τα σήματα του εγκεφάλου που σχετίζονταν με την απόπειρα φυσικής ομιλίας. Τώρα, η νέα αυτή τεχνολογία παρακάμπτει την ανάγκη της κίνησης, επιτρέποντας στους επιστήμονες να αποκωδικοποιούν την εσωτερική ομιλία – τη φωνή που μένει μόνο στη σκέψη.

«Είναι η πρώτη φορά που καταφέραμε να κατανοήσουμε πώς είναι η εγκεφαλική δραστηριότητα όταν απλώς σκέφτεσαι να μιλήσεις», δήλωσε η Erin Kunz, κύρια συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cell. «Για άτομα με σοβαρές διαταραχές της ομιλίας και της κινητικότητας, αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να προσφέρει έναν πολύ πιο φυσικό και άμεσο τρόπο επικοινωνίας».

Η μελέτη και τα ευρήματα

Τέσσερις συμμετέχοντες με σοβαρή παράλυση, λόγω Αμυοτροφικής Πλευρικής Σκλήρυνσης (ALS) ή εγκεφαλικού στον εγκεφαλικό στέλεχο, συμμετείχαν στη δοκιμή. Ένας εξ αυτών επικοινωνούσε μόνο με κινήσεις των ματιών του.

Μέσω εμφύτευσης ηλεκτροδίων στον κινητικό φλοιό την περιοχή του εγκεφάλου που ελέγχει την ομιλία οι συμμετέχοντες κλήθηκαν είτε να προσπαθήσουν να μιλήσουν, είτε απλώς να φανταστούν συγκεκριμένες λέξεις. Τεχνητή νοημοσύνη εκπαίδευσε μοντέλα να αναγνωρίζουν τα μοτίβα της νευρικής δραστηριότητας και να τα μετατρέπουν σε προτάσεις.

Η αποκωδικοποίηση της φανταστικής ομιλίας αποδείχθηκε εφικτή με ποσοστά ακρίβειας έως και 74% σε πραγματικό χρόνο – μια σημαντική πρόοδος για ασθενείς που δεν μπορούν να παράγουν ήχο ή να κινούν τους μύες της ομιλίας.

«Τα σήματα ήταν πιο αδύναμα σε σχέση με την προσπάθεια ομιλίας, αλλά αρκετά καθαρά ώστε να μπορούν να αποκωδικοποιηθούν», δήλωσε ο Frank Willett, επίκουρος καθηγητής νευροχειρουργικής στο Στάνφορντ. «Με μελλοντικές βελτιώσεις στον εξοπλισμό και το λογισμικό, μπορούμε να φτάσουμε σε επίπεδα φυσικής και εύγλωττης συνομιλίας μόνο μέσω σκέψης».

Ζήτημα ιδιωτικότητας και λύση

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι το εμφύτευμα μπορούσε να «πιάσει» ακόμα και αυθόρμητες, μη ζητηθείσες σκέψεις, όπως αριθμούς που σκεφτόταν κάποιος ενώ μετρούσε σχήματα σε μια οθόνη. Αυτό δημιούργησε ανησυχίες για πιθανή παραβίαση ιδιωτικών σκέψεων.

Η απάντηση των ερευνητών ήταν η προσθήκη ενός συστήματος προστασίας με φανταστικό κωδικό πρόσβασης, που ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή. Στη δοκιμή, η φράση «chitty chitty bang bang» εμπόδισε την ανεπιθύμητη αποκωδικοποίηση με επιτυχία 98%.

Το μέλλον της σκέψης

Η έρευνα ανοίγει νέους ορίζοντες για άτομα με βαριές αναπηρίες, προσφέροντας μια τεχνολογία που μπορεί να επαναφέρει την αυθόρμητη και φυσική επικοινωνία – όχι μέσα από το στόμα, αλλά απευθείας από τον νου.

Πηγή:FT