Θλίψη σκόρπισε στον χώρο του θεάτρου το νέο για την απώλεια της Πόπη Χριστοδούλου που «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή.

Το νέο για τον χαμό της αγαπημένης ηθοποιού, που είχε γίνει γνωστή ως Μάρθα – Ρίτσα από τη σειρά Παρά Πέντε, έκανε γνωστό ο συνάδερφός της Παναγιώτης Καποδίστριας με μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ποια ήταν η Πόπη Χριστοδούλου;

Η Πόπη Χριστοδούλου γεννήθηκε στον Πειραιά, πήγε σχολείο στο 10ο Γενικό Λύκειο Πειραιά και μετά αποφάσισε να γίνει ηθοποιός. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή Πειραϊκού Συνδέσμου, ενώ έκανε μαθήματα φωνητικής και θεωρίας μουσικής για τρία χρόνια στο κεντρικό ωδείο του Κώστα Κλάβα.

Ασχολήθηκε επαγγελματικά με το τραγούδι για 8 χρόνια σε μουσικές σκηνές στην Αθήνα, την επαρχία και το εξωτερικό. Η πρώτη της ενασχόληση με την τηλεόραση θα έρθει το 2005 στη σειρά Παρά Πέντε, όπου θα υποδυθεί τον διπλό ρόλο της Μάρθας και της Ρίτσας, ενώ τα επόμενα χρόνια θα την δούμε στις σειρές 7 Θανάσιμες Πεθερές, Safe Sex, Εργαζόμενη Γυναίκα, Φόνοι στο Καμπαναριό.

Στη μεγάλη οθόνη είχε παίξει στις ταινίες Νηsos, Νηsos 2 και Μια φορά και… ένα μωρό, ενώ είχε και πλούσια θεατρική παρουσία, σε έργα όπως Ο Ματωμένος Γάμος, Φωνάζει ο Κλέφτης και Νεφέλες.

Τα τελευταία χρόνια η Πόπη Χριστοδούλου είχε μείνει μακριά από το χώρο της τηλεόρασης, καθώς είχε επιλέξει να ασχοληθεί με τη διδασκαλία της υποκριτικής στη Tabula Rasa.

Η σχολή, με μια ανάρτηση στα social media, αποχαιρέτησε την αγαπημένη ηθοποιό:

Την ηθοποιό αποχαιρετά και ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του. «Αντίο Πόπη…. Όταν φεύγουν νεότεροι άνθρωποι είναι διπλός ο πόνος… Η ευγενική Πόπη Χριστοδούλου, η ωραία και αξιόλογο συνάδελφος, έφυγε ξαφνικά, από κοντά μας βυθίζοντας σε θλίψη οικογένεια και φίλους. Είχε τελειώσει την ίδια δραματική σχολή με μένα, τον Πειραϊκό Σύνδεσμο, με την οποία πάντα διατηρούσε σχέσεις. Καλό ταξίδι», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτησή του στο Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Ο ρόλος στο Παρά Πέντε

Πριν από δύο χρόνια, η Πόπη Χριστοδούλου είχε εξομολογηθεί στο MEGA για το πως ξεκίνησε η συνεργασία της με τον Γιώργο Καπουτζίδη στη σειρά Παρά Πέντε.

«Η πρόταση ήταν ξαφνική, καθώς στην αρχή είχαν σκεφτεί να βάλουν έναν κομπάρσο. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου πρότεινε να βάλουν έναν ηθοποιό. Μου έγινε η πρόταση, είπα το ναι. Ο ρόλος δεν ήταν από την αρχή να είναι διπλός» είχε δηλώσει το 2023.

«Ήξερα ότι είχα τον ρόλο της Ρίτσας. Ανακαλύπτουμε γύρω στο 3ο επεισόδιο, ότι η Σμαράγδα με λέει Μάρθα και νομίζαμε ότι είναι τυπογραφικό λάθος. Ο σκηνοθέτης μας είπε ότι υπάρχει η δίδυμη αδερφή, οπότε προσπάθησα να κάνω λίγο πιο γλυκιά τη Μάρθα και πιο αυστηρή τη Ρίτσα».