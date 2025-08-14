Ένα τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου, όταν γυναίκα περίπου 70 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη θάλασσα. Η άτυχη λουόμενη, που φορούσε κόκκινο ολόσωμο μαγιό, ανασύρθηκε άμεσα από τη θαλάσσια περιοχή, ωστόσο παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός της κατά τη μεταφορά της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας.

Έρευνες για τα αίτια του θανάτου

Το συμβάν καταγράφηκε επίσημα από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, που έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της. Οι Αρχές ερευνούν κάθε ενδεχόμενο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τα αίτια του θανάτου.

Η σορός της γυναίκας πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. Εκεί θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, με σκοπό να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος.