Ένας 61χρονος άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν εντοπίστηκε να οδηγεί το φορτηγό του υπό την επήρεια αλκοόλ. Τον άνδρα σταμάτησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, πραγματοποιώντας σχετικό αλκοτέστ.

Στο σημείο κλήθηκαν και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, που προχώρησαν σε ηλεκτρονικό έλεγχο ανίχνευσης αλκοόλης στον εκπνεόμενο αέρα, με το αποτέλεσμα να βγαίνει θετικό. Ο οδηγός συνελήφθη επιτόπου και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Διαδοχικές συλλήψεις για παραβάσεις του ΚΟΚ

Στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στοχεύοντας στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, εντοπίστηκε ακόμη ένας παραβάτης. Συγκεκριμένα, περιπολούντες αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν 38χρονο ημεδαπό να οδηγεί Ι.Χ. αυτοκίνητο ενώ του είχε ήδη αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης την προηγούμενη ημέρα, καθώς κυκλοφορούσε χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όπου και κρατείται, αναμένοντας να οδηγηθεί στις αρμόδιες αρχές.