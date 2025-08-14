Και τα ζώα έχουν ψυχή, είτε είναι μικρά είτε μεγάλα, είτε ζουν μαζί μας στο χωριό είτε απόμακρα στα δάση.

Και νιώθουν τον ίδιο τρόμο στη θέα της φωτιάς.

Λίγοι άνθρωποι πλέον, εφόσον έχουν και το χρόνο και τη δύναμη, αφήνουν στην τύχη του κάποιο ζώο, όταν απομακρύνονται για να γλυτώσουν από τη φωτιά.

Σε αυτές τις δραματικές ώρες στην Αχαΐα, ένας νεαρός άρπαξε χωρίς σκέψη ένα πρόβατο και το μετέφερε μακριά από τη φωτιά με το μηχανάκι του.

Ηταν πολλοί οι άνθρωποι που έσωσαν ζώα στην ευτρύτερη περιοχή της Πάτρας.