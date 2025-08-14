Πριν από λίγα μόλις χρόνια είχε μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση ακόμη και από τη βρετανική πετρελαϊκή ΒΡ. Όμως το τελευταίο διάστημα η δανέζικη Orsted που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής υπεράκτιων αιολικών πάρκων στον κόσμο, έχει αναγκαστεί να μειώσει έργα, να περικόψει θέσεις εργασίας και να αναθεωρήσει προβλέψεις για οικονομικά αποτελέσματα.

Τελευταίο σημάδια των προκλήσεων είναι η απόφαση να επιδιώξει ο ενεργειακός γίγαντας να συγκεντρώσει νέα κεφάλαια ύψους 9,4 δις δολαρίων (60 δις κορώνες Δανίας) από έκδοση δικαιωμάτων. Το ποσό αυτό αναλογεί περίπου στο 50% της κεφαλαιοποίησής της σήμερα.

Η εταιρεία κατηγορεί την κυβέρνηση Τραμπ ως βασικό παράγοντα για το πλήγμα στα επιχειρηματικά της σχέδια, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg. Οι αυστηρές πολιτικές της αμερικανικής κυβέρνησης που περιορίζουν την υπεράκτια αιολική ενέργεια σήμαιναν ότι η εταιρεία δεν μπορούσε να αντλήσει κεφάλαια από την πώληση μεριδίων στο έργο Sunrise Wind στα ανοικτά των ακτών της Νέας Υόρκης, σημειώνεται.

Ο Λευκός Οίκος υπό τον Τραμ έχει κρατήσει πολύ αυστηρή πολιτική απέναντι στα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ευνοώντας περισσότερο τα παραδοσιακά. Κατασκευαστές αιολικών πάρκων είδαν τις άδειές τους να αφαιρούνται. Έχουν επίσης αναγκαστεί να σταματήσουν εργασίες κατά τη διάρκεια της κατασκευής έργων ανανεώσιμων πηγών. Επιπλέον έχουν δει ομοσπονδιακές φορολογικές ελαφρύνσεις να τους αφαιρούνται, εκτός εάν η κατασκευή των έργων μπορεί να ξεκινήσει έως τον Ιούλιο του 2026 ή οι ανεμογεννήτριες των έργω που έχουν ήδη ξεκινήσει μπορέσουν να τεθούν σε λειτουργία έως το τέλος του 2027. Για όλες αυτές τις νέες αμερικανικές πολιτικές οι επενδυτές που κάποτε συνέρρεαν σε έργα ανανεώσιμων πηγών στις ΗΠΑ τώρα είναι πιο διστακτικοί κι αυτό επηρεάζει σημαντικά τις εταιρείες του κλάδου.

Προηγούμενα προβλήματα

Αλλά τα προβλήματα της Orsted υπήρχαν πολύ πριν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέψει στο Οβάλ Γραφείο, υποδηλώνοντας ότι πιο θεμελιώδη ζητήματα στην εταιρεία χρειάζονται αντιμετώπιση, σημείωνε το Bloomberg. Ως παράδειγμα χρησιμοποιείται τηλεδιάσκεψη μετά την ανακοίνωση της έκδοσης δικαιωμάτων, στην οποία ο οικονομικός διευθυντής Τροντ Γουέστλι ανέφερε ότι «Όσον αφορά το καθαρό χρέος, δεν έχω το πραγματικό καθαρό χρέος στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή». Αυτό είναι ένα σημαντικό μέγεθος που θα περίμενε κανείς να έχει άμεσα διαθέσιμο ένας οικονομικός διευθυντής σχολίαζε το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Επιπλέον, η απόφασή της εταιρείας να επικεντρωθεί σχεδόν αποκλειστικά σε υπεράκτιες κατασκευές αντί να διατηρήσει πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων την αφήνει ευάλωτη σε μια μόνο δραστηριότητα που βρίσκεται στο έλεος των εγγυήσεων τιμών της αμερικανικής και όχι μόνο κυβέρνησης, σημειώνεται ακόμη σε άρθρο γνώμη από την εξειδικευμένη σε θέματα ανανεώσιμων πηγών του Bloomberg, Λάρα Ουίλιαμς.

«Για όσους από εμάς θέλουμε να δούμε τους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να επιτυγχάνονται εγκαίρως, οι δοκιμασίες (που περνά η) Orsted είναι ένα ακόμη απογοητευτικό εμπόδιο στο δρόμο. Ενώ οι εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας έχουν αυξηθεί ραγδαία τον τελευταίο χρόνο περίπου, η ανάπτυξη της παγκόσμιας παραγωγής αιολικής ενέργειας επιβραδύνεται από το 2021. Οι συνολικές παραγγελίες ανεμογεννητριών μειώθηκαν κατά 50% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg NEF. Για πρώτη φορά από το 2022, δεν ανακοινώθηκαν σταθερές παραγγελίες για υπεράκτιες ανεμογεννήτριες», σημειώνει η ίδια.

Τα προβλήματα της Orsted αποτελούν υπενθύμιση σε ολόκληρο τον κλάδο ότι για να επιτευχθεί μια πραγματικά βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση, δεν αρκεί απλώς να δραστηριοποιείται μια εταιρεία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και να λειτουργεί σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον, καταλήγει.