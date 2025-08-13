Σε τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε τη Τρίτη και έγινε γνωστή σήμερα, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες.

Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη «διμερή στρατηγική εταιρική σχέση σε όλους τους τομείς», η οποία υπογράφηκε το 2024 και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αμυντική συμφωνία που προβλέπει αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση επίθεσης. Όπως ανακοίνωσε το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο Πούτιν και ο Κιμ επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους για περαιτέρω σύσφιξη των διμερών σχέσεων στο μέλλον.

Παρέμβαση Πούτιν πριν τη Σύνοδο με Τραμπ

Η τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, με κυρίαρχο θέμα την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο ρώσος πρόεδρος «μοιράστηκε πληροφορίες» με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, ενόψει των επερχόμενων συνομιλιών με τον αμερικανό πρόεδρο. Η κίνηση αυτή καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Μόσχα στη διατήρηση των ισχυρών δεσμών με την Πιονγκγιάνγκ, ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία.

Ενίσχυση Σχέσεων Μετά τη Ρωσική Εισβολή στην Ουκρανία

Οι σχέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα έχουν γνωρίσει ραγδαία ενίσχυση μετά την έναρξη της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022. Η Πιονγκγιάνγκ ενεπλάκη ενεργά στον πόλεμο αποστέλλοντας χιλιάδες Βορειοκορεάτες στρατιώτες στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ για επιχειρήσεις κατά ουκρανικών δυνάμεων, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι προμηθεύει τη Ρωσία με όπλα και πυρομαχικά.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «εξήρε ιδιαίτερα για ακόμη μια φορά την υποστήριξη» της Βόρειας Κορέας, επαινώντας «τη γενναιότητα, τον ηρωισμό και το πνεύμα αυτοθυσίας που επέδειξαν» οι στρατιώτες της στη «απελευθέρωση της Κουρσκ», τμήμα της οποίας είχε περάσει προσωρινά υπό τον έλεγχο ουκρανικών στρατευμάτων, σύμφωνα με το KCNA.

Τον Ιούλιο, κατά την επίσκεψη του ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στην Πιονγκγιάνγκ, ο Κιμ Γιονγκ Ουν διαβεβαίωσε για την «άνευ όρων» υποστήριξη της Βόρειας Κορέας προς τη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Σημάδια Σύσφιξης των Διμερών Σχέσεων

Στα τέλη Ιουλίου, άρχισε εκ νέου η αεροπορική σύνδεση μεταξύ Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ, εξέλιξη που είχε να σημειωθεί δεκαετίες και αποτελεί περαιτέρω ένδειξη της αναβάθμισης των διπλωματικών σχέσεων των δύο κρατών.