Το DNA του μεγάλου λευκού καρχαρία διχάζει την επιστήμη – «Αφηγείται» δύο διαφορετικές ιστορίες
Νέα μελέτη βρήκε ότι τα «δύο» μας DNA αφηγούνται αντικρουόμενες ιστορίες για την εξέλιξη του είδους και οι συνήθειες ζευγαρώματος δεν αρκούν για να το εξηγήσουν
Πόσο πληρώνονταν οι Ρωμαίοι λεγεωνάριοι;
Από τις μεταρρυθμίσεις του Μάριου ως τις «γενναίες» αυξήσεις αυτοκρατόρων — μισθοί μικροί, παρακρατήσεις μεγάλες, αλλά με μπόνους και λάφυρα
Proyecto Chrysalis: Ένα διαστημόπλοιο πολλών γενεών για ένα ταξίδι στο Άλφα Κενταύρου χωρίς επιστροφή
Κέρδισε σε διεθνή διαγωνισμό: περιστρεφόμενο «κυλινδρικό» σκάφος, ταξίδι 400 ετών προς το Άλφα Κενταύρου, αλλά..
«Κοράλλι» στον Άρη; Τι πραγματικά φωτογράφισε το Curiosity
Ένα μικροσκοπικό, σχεδόν 2,5 εκ., ανοιχτόχρωμο βράχο με «κοραλλιογενές» σχήμα φωτογράφισε το Curiosity στον κρατήρα Γκέιλ, προκαλώντας αίσθηση — όχι επειδή υπονοεί θαλάσσια ζωή στον Άρη, αλλά επειδή αποτυπώνει με εντυπωσιακή καθαρότητα πώς το νερό και ο άνεμος «γράφουν» την ιστορία του πλανήτη μέσα στους αιώνες. Η εικόνα ελήφθη με το Remote Micro Imager (RMI), […]