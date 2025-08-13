Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Κορωπί.

Η ώρα ήταν 03:30 όταν ο οδηγός ενός ΙΧ, υπό άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες, έχασε τον έλεγχό του με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να καρφωθεί σε ένα ισόγειο κατάστημα με ανταλλακτικά.

Από την πρόσκρουση ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά όπου κατέστρεψε ολοσχερώς το ισόγειο κατάστημα, το αυτοκίνητο αλλά τον πρώτο όροφο του κτηρίου.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό ένα άτομο που είναι ο οδηγός του οχήματος το οποίο είχε μεταμορφωθεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Στο σημείο επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στον χώρο εμπορίου στο #Κορωπί Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2025

Οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο ώστε να σβήσουν και την τελευταία εστία φωτιάς.

Η αστυνομία απέκλεισε το σημείο προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.