Αγορά
Tο Jeep Avenger ξεπέρασε τις 200.000 παραγγελίες
Ύστερα από δύο χρόνια στην αγορά, το Jeep Avenger ξεπέρασε τις 200.000 παραγγελίες αποδεικνύοντας με την αρωγή των αμείλικτων αριθμών την επιτυχία του.
Αγορά
Ford Ranger Plug-In Hybrid: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
Κάτω από το καπό του Ranger Plug-In Hybrid βρίσκεται οβενζινοκινητήρας 2.3L της Ford σε συνδυασμό με έναν ηλεκτροκινητήρα
Αγορά
Το Vision O συνεχίζει την παράδοση της Skoda στα station wagon μοντέλα
Το Vision O προσφέρει μια προεπισκόπηση του μέλλοντος της μάρκας στην κατηγορία station wagon.
Αγορά
To μοντέλο της Xiaomi που πούλησε 200.000 μονάδες σε τρία λεπτά
Το YU7 της Xiaomi κατάφερε να δεχθεί 200.000 προπαραγγελίες σε τρία λεπτά.