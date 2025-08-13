Η Dacia, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της σε διαφορετικά τμήματα της αγοράς, φαίνεται να εξετάζει την ανάπτυξη δύο νέων εκδόσεων του Bigster, μιας pickup και μιας coupé. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν κάνουν λόγο για εκδόσεις με κωδικές ονομασίες H1312 (pickup) και D1312 (coupé), οι οποίες φαίνεται να προορίζονται κυρίως για την αγορά της Νότιας Αμερικής.

Η έκδοση pickup παρουσιάζεται σε ανεπίσημα ψηφιακά σχέδια που δείχνουν ένα αμάξωμα τύπου unibody, θυμίζοντας το στυλ του Ford Maverick, αντί για την παραδοσιακή κατασκευή body-on-frame. Η λογική πίσω από αυτή την επιλογή είναι η διατήρηση της άνεσης και της οδικής συμπεριφοράς ενός SUV, συνδυάζοντάς την με την πρακτικότητα ενός ελαφρού φορτηγού.

Όσον αφορά την coupé εκδοχή, οι πληροφορίες είναι ακόμη πιο περιορισμένες, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα σχέδια ή πρωτότυπα. Η ιδέα αφορά ένα SUV με πιο δυναμική γραμμή οροφής, πιθανόν με σπορτίφ προσανατολισμό και νεανικό χαρακτήρα, που θα διαφοροποιείται αισθητικά από το κλασικό Bigster.

Μέχρι στιγμής, η Dacia δεν έχει προβεί σε καμία επίσημη ανακοίνωση για τα δύο αυτά σχέδια. Οι φήμες ωστόσο δείχνουν ότι η εταιρεία διερευνά τις προοπτικές εισόδου σε νέες κατηγορίες, με την τελική απόφαση να εξαρτάται από τις τάσεις της αγοράς και τη ζήτηση σε συγκεκριμένες περιοχές. Οι επόμενοι μήνες αναμένεται να δείξουν αν τα δύο αυτά concepts θα περάσουν από τη θεωρία στην πράξη.