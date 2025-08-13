ΗYUNDAI

Κλείνει το μάτι στο υδρογόνο

Ως παγκόσμιος ηγέτης στο οικοσύστημα υδρογόνου μέσω της μάρκας HTWO, η Hyundai προωθεί την ενεργειακή μετάβαση με στρατηγικούς στόχους, όπως η επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα έως το 2045, οι πρωτοποριακές καινοτόμες μέθοδοι παραγωγής υδρογόνου και η ενσωμάτωση της κινητικότητας και της ενέργειας μέσω του δικτύου HTWO.

Ειδικότερα, η εταιρεία εστιάζει το ενδιαφέρον της εδώ και αρκετό διάστημα στο υδρογόνο, ως εναλλακτικό καύσιμο. Πάνω σε αυτό παρουσίασε το INITIUM που αντιπροσωπεύει το όραμα της Hyundai για FCEV υδρογόνου επόμενης γενιάς Φέρει προηγμένη τεχνολογία υδρογόνου με εκτιμώμενη αυτονομία άνω των 650 χιλιομέτρων και ομαλή απόδοση κινητήρα 150 kW. Η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι το INITIUM αποτελεί μια προεπισκόπηση του νέου μοντέλου FCEV που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2025.

Το INITIUM είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ υδρογόνου της Hyundai. Η Hyundai βλέπει το υδρογόνο ως μια ευέλικτη, καθαρή πηγή ενέργειας μεγίστης σημασίας για την επίτευξη ενός καθαρού μέλλοντος.