Το φαινόμενο της ξηρασίας εξακολουθεί να πλήττει σφοδρά την Ευρώπη, με το 52% των εδαφών της να βρίσκεται σε κατάσταση ξηρασίας για τέταρτο διαδοχικό μήνα, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας (EDO). Αυτό το ποσοστό αποτελεί το υψηλότερο καταγεγραμμένο για τον Ιούλιο από το 2012, όταν ξεκίνησαν οι σχετικές παρατηρήσεις, ξεπερνώντας κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες τον μέσο όρο της περιόδου 2012-2024. Όπως φαίνεται, κάθε μήνας του 2024 καταγράφει νέο ρεκόρ ξηρασίας.

Ο δείκτης ξηρασίας που παρέχει το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus στηρίζεται σε δορυφορικές μετρήσεις και λαμβάνει υπόψη τρεις βασικές παραμέτρους: την ποσότητα των βροχοπτώσεων, την υγρασία του εδάφους και το επίπεδο βλάστησης. Με βάση αυτά, η ξηρασία κατηγοριοποιείται σε τρία στάδια: παρακολούθηση, προειδοποίηση και συναγερμός.

Κρίσιμη επιδείνωση στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Ο αριθμός των περιοχών που έχουν φτάσει στο στάδιο «συναγερμού» αυξάνεται δραματικά: στην Ουγγαρία, το ποσοστό εκτινάχθηκε από 9% τον Ιούνιο σε 56% τον Ιούλιο. Στο Κόσοβο, αυξήθηκε από 6% σε 43% και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη από 1% σε 23%. Τα ισχυρά κύματα καύσωνα που έπληξαν τα Βαλκάνια από την αρχή του καλοκαιριού πυροδότησαν εκτεταμένες και πρωτοφανείς πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες ξεκίνησαν σε ανοικτές χωματερές, προκαλώντας τοξικές αναθυμιάσεις λόγω της καύσης απορριμμάτων.

Ανατολική Μεσόγειος: Επίμονη ξηρασία και εκκένωση περιοχών

Και στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, η Τουρκία δοκιμάζεται από παρατεταμένη ξηρασία, με το 60% των εδαφών της να επηρεάζεται σταθερά κάθε μήνα από τον Μάρτιο – μια κατάσταση που ευνοεί την έξαρση των πυρκαγιών. Στις 8 Αυγούστου, μεγάλης έκτασης πυρκαγιές στα δυτικά της χώρας ανάγκασαν τις αρχές να προχωρήσουν σε εκκένωση τριών οικισμών και στη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Δαρδανέλια.

Δυτική Ευρώπη: Επιδείνωση στη Γαλλία, σταθερότητα στην Ιβηρική

Ως προς την δυτική Ευρώπη, στην Γαλλία, τα δύο τρίτα των εδαφών, το 68%, επλήγησαν από την ξηρασία τον Ιούλιο, σε σαφή άνοδο σε σχέση με τον Ιούνιο (44%). Η χώρα έζησε μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία της: 130.000 στρέμματα κάηκαν στην περιφέρεια της Οντ στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Η Γαλλία βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, το δεύτερο του έτους.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κατάσταση βελτιώθηκε σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, αλλά άνω των δύο τρίτων της χώρας αντιμετωπίζουν λειψυδρία. Η Ισπανία και η Πορτογαλία παραμένουν σχετικά προστατευμένες με σχετικά χαμηλά ποσοστά ξηρασίας (7% και 5% αντίστοιχα).