Η Μαντόνα απηύθυνε μια συγκινητική έκκληση προς τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, την ημέρα των γενεθλίων του γιου της, Ρόκο, ζητώντας του να μεταβεί προσωπικά στη Γάζα για να βοηθήσει τα παιδιά που βρίσκονται παγιδευμένα στη σύγκρουση, μέσα από μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο X.

«Πάτερ Άγιε, Σας παρακαλώ να πάτε στη Γάζα και να φέρετε το φως σας στα παιδιά, πριν να είναι πολύ αργά. Ως μητέρα, δεν μπορώ να αντέξω να βλέπω τον πόνο τους. Τα παιδιά του κόσμου ανήκουν σε όλους μας. Είστε ο μόνος από εμάς που δεν μπορεί να του αρνηθεί κανείς την είσοδο. Χρειαζόμαστε οι ανθρωπιστικές πύλες να ανοίξουν πλήρως για να σωθούν αυτά τα αθώα παιδιά. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Σας παρακαλώ, πείτε ότι θα πάτε. Με αγάπη, Μαντόνα»

Το Βατικανό δεν έχει ακόμη σχολιάσει την ανάρτηση της Μαντόνα.

Politics Cannot affect Change. Only consciousness Can. Therefore I am Reaching out to a Man of God. Today is my Son Rocco’s birthday. I feel the best gift I can give to him as a Mother – is to ask everyone to do what they can to help save the innocent children caught in the… pic.twitter.com/y2B3BsXAMt — Madonna (@Madonna) August 11, 2025

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄—που ανέλαβε το αξίωμά του τον Μάιο και είναι ο πρώτος Πάπας που γεννήθηκε στις ΗΠΑ, καθώς και ο 267ος στην ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας—έχει εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή του για την ανθρωπιστική κρίση πείνας στη Γάζα. Την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια Λειτουργίας «Ιωβηλαίου για τους Νέους» στη Ρώμη, ο Πάπας δήλωσε:

«Σε κοινωνία με τον Χριστό, την ειρήνη και την ελπίδα μας για τον κόσμο, είμαστε πιο κοντά από ποτέ στους νέους που υποφέρουν από τα χειρότερα κακά που προκαλούνται από άλλους ανθρώπους. Είμαστε με τους νέους της Γάζας».