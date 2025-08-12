Ένα νεαρό αρκουδάκι τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι έπειτα από τροχαίο ατύχημα στην επαρχιακή οδό Δισπηλιού-Αμπελοκήπων το περασμένο Σάββατο. Το ζώο, μόλις 8 μηνών, βρέθηκε εγκαταλελειμμένο, ωστόσο χάρη στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, βρίσκεται πλέον σε διαδικασία ανάρρωσης και φαίνεται να κερδίζει τη μάχη για τη ζωή.

Το αρκουδάκι μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση, χωρίς να ανταποκρίνεται, όμως έπειτα από πολύωρες προσπάθειες η κατάστασή του βελτιώθηκε. Οι εξετάσεις που ακολούθησαν δεν έδειξαν σοβαρές βλάβες, αν και διαπιστώθηκε κάταγμα στο κρανίο. Σύμφωνα με την εκτίμηση των ειδικών, το τραύμα μπορεί να ξεπεραστεί χάρη στην νεαρή ηλικία του ζώου και την εντατική φροντίδα που λαμβάνει.

Η φροντίδα της Κίρκης υπό συνεχή παρακολούθηση

Το αρκουδάκι μεταφέρθηκε άμεσα στο Κτηνιατρείο ‘Αγριων Ζώων του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, όπου παραμένει υπό στενή παρακολούθηση έως ότου αποκατασταθεί πλήρως και εκτιμηθεί εάν μπορεί να επιστρέψει στο φυσικό περιβάλλον. Οι φροντιστές του το ονόμασαν Κίρκη, καθώς – όπως δηλώνουν χαριτολογώντας – τους «μάγεψε» με τη συμπεριφορά και την αντοχή του. Ήδη το βλέπουν να απολαμβάνει με όρεξη το μέλι που του προσφέρουν, ένδειξη ότι η κατάστασή της παρουσιάζει βελτίωση.

Συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης

Η κινητοποίηση για τη διάσωση της μικρής αρκούδας ήταν άμεση και συντονισμένη, με τη συμμετοχή της αστυνομίας, της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς, της Κτηνιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης και της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστώ. Όπως σχολίασε ο υπεύθυνος επικοινωνίας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, Πάνος Στεφάνου, «το αρκουδάκι είναι φετινής γέννας και δείχνει ότι θα ξεπεράσει τον κίνδυνο».

*Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το ρεπορτάζ έχουν παραχωρηθεί από την Καλλιστώ και τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ.