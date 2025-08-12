Στόχος συνεχόμενων κλοπών αποτέλεσαν κυλικεία της Ημαθίας, σύμφωνα με τις αρχές, από δύο ανήλικους ημεδαπούς, στους οποίους αποδίδονται σειρά διαρρήξεων και αποπειρών διάρρηξης.

Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας ανέδειξε πως οι δύο νεαροί, κατά το διάστημα από τον Φεβρουάριο έως και τον Μάρτιο του 2025, προχώρησαν σε διάρρηξη πέντε κυλικείων. Ανάμεσα στα κλοπιμαία υπολογίζεται συνολικό χρηματικό ποσό 255 ευρώ, καθώς και προϊόντα αξίας 270 ευρώ, όπως προκύπτει από τις καταθέσεις των ιδιοκτητών.

Αποτυχημένες απόπειρες και επέκταση των διώξεων

Κατά την ίδια περίοδο οι ανήλικοι φαίνεται πως επιχείρησαν ανεπιτυχώς να παραβιάσουν ακόμη έξι κυλικεία της περιοχής, χωρίς όμως να ολοκληρώσουν τις εν λόγω ενέργειες. Οι αρχές ταυτοποίησαν τα στοιχεία τους και σχημάτισαν σε βάρος τους σχετική δικογραφία.

Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος ημεδαπής γυναίκας και άνδρα για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Όπως αναφέρεται, η υπόθεση θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας για την περαιτέρω δικαστική διερεύνηση.