Διαθέσιμη για το κοινό είναι πλέον η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή MyStreet, η οποία επιτρέπει στους πολίτες να καταγγέλλουν εύκολα και άμεσα την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, όπως πεζοδρόμια και πλατείες, από επιχειρήσεις που τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα ή εμπορεύματα χωρίς σχετική άδεια ή πέραν των προβλεπόμενων ορίων.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν για κινητές συσκευές (smartphones και tablets) με λειτουργικό Android και iOS, και παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να εντοπίζουν ενεργές μισθώσεις κοινόχρηστων χώρων στον χάρτη, είτε μέσω GPS είτε με QR code από σχετικό μισθωτήριο.

Τι πληροφορίες εμφανίζει η εφαρμογή

Για κάθε ενεργή μίσθωση που εμφανίζεται στον χάρτη με ειδικούς δείκτες, παρέχονται αναλυτικά στοιχεία όπως:

Κωδικός μίσθωσης

Δήμος και ακριβής τοποθεσία

Ημερομηνία έναρξης και λήξης

Επωνυμία επιχείρησης

Είδος χρήσης (τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα κ.ά.)

Επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα

Αναγνωριστικός Αριθμός ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (ΑΔΑ)

Χαρτογραφημένο γεωχωρικό πολύγωνο της μίσθωσης

Πώς υποβάλλεται μια καταγγελία

Οι χρήστες μπορούν να προχωρήσουν σε ανώνυμη ή επώνυμη καταγγελία εφόσον διαπιστώσουν παραβίαση της μίσθωσης ή αυθαίρετη χρήση του δημόσιου χώρου. Η διαδικασία περιλαμβάνει:

Επιλογή της μίσθωσης ή του σημείου στον χάρτη

Επιβεβαίωση γεωγραφικής τοποθεσίας εντός 10 χλμ. από το σημείο

Επιλογή τύπου καταγγελίας και σύντομη περιγραφή

Επιλογή επωνύμου ή ανωνύμου καταγγελίας

(Για επώνυμες καταγγελίες) Ταυτοποίηση μέσω Taxisnet

Μετά την υποβολή, ο χρήστης λαμβάνει μοναδικό αριθμό καταγγελίας και ημερομηνία υποβολής.

Περιορισμοί υποβολής:

Επιτρέπεται μόνο μία καταγγελία ανά τύπο, ανά ημέρα, ανά συσκευή και μίσθωση

Η καταγγελία πρέπει να πραγματοποιείται επιτόπια, δηλαδή από κινητή συσκευή που βρίσκεται στο σημείο της παραβίασης

Οι καταγγελίες αποστέλλονται αυτόματα στο Μητρώο Κοινόχρηστων Χώρων και ελέγχονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του οικείου δήμου.

Ποιοι είναι οι φορείς ανάπτυξης

Η εφαρμογή MyStreet αναπτύχθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και υποστηρίζεται τεχνικά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο δράσεων για διαφάνεια, ενίσχυση εποπτείας και ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προστασία των κοινόχρηστων χώρων.