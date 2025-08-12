Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερα αυξημένος αναμένεται να είναι και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών στη χώρα. Η προειδοποίηση αφορά ειδικά τη Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, με αρκετές περιοχές να κατατάσσονται στην κατηγορία κινδύνου 4, που υποδηλώνει πολύ υψηλή επικινδυνότητα.

Περιοχές υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της αυξημένης επιτήρησης είναι:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας, καθώς και η νήσος Σκύρος)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, περιλαμβάνοντας και τη νήσο Σαμοθράκη)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, μαζί με το Άγιο Όρος)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών πυρκαγιάς.

Έκτακτα μέτρα πρόληψης και προστασίας

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, εφαρμόζεται το ειδικό σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για δασικές πυρκαγιές στις παραπάνω περιοχές. Μεταξύ των μέτρων, εντάσσεται και η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων αλλά και η παραμονή επισκεπτών σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες “ευπαθείς” περιοχές.

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία καλεί το κοινό να επιδείξει τη μέγιστη προσοχή κατά τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο. Ειδικότερα, συστήνεται η αποφυγή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως:

Κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού

Χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης)

Χρήση υπαίθριων ψησταριών

Κάπνισμα μελισσών

Απόρριψη αναμμένων τσιγάρων

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται ρητά η καύση αγρών καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Οδηγίες για τους πολίτες σε περίπτωση πυρκαγιάς

Σε περίπτωση που αντιληφθούν ενδεχόμενη πυρκαγιά, οι πολίτες οφείλουν να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας για την αποφυγή κινδύνων από δασικές πυρκαγιές, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.