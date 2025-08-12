Σε δασική έκταση στην περιοχή Κοιλιωμένος της Ζακύνθου εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας φωτιά, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στην περιοχή επιχειρούν αυτή την ώρα συνολικά 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και δύο αεροσκάφη τύπου «Pezetel» καθώς και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού.

Προτεραιότητα η άμεση κατάσβεση της φωτιάς

Το μέτωπο της πυρκαγιάς θεωρείται επικίνδυνο λόγω της πυκνής βλάστησης και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Η εκδήλωση της φωτιάς έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές, οι οποίες τονίζουν ότι «η άμεση επέμβαση είναι κρίσιμη για τον περιορισμό των ζημιών» και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Ζακύνθου.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής αισιοδοξούν ότι, χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση και την υποστήριξη των εναέριων μέσων, η πυρκαγιά θα τεθεί υπό έλεγχο τις επόμενες ώρες. Παραμένουν, ωστόσο, σε επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων παραμένει αυξημένος λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.