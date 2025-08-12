Η πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα που εκδόθηκε την Τρίτη 12 Αυγούστου 2025, προβλέπει ιδιαίτερα θερμές συνθήκες αλλά και ενισχυμένους άνεμους, με έμφαση στις βόρειες Κυκλάδες, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική, όπου τοπικά οι ριπές θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ.

Σήμερα, Τρίτη 12 Αυγούστου 2025, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στα δυτικά 4-6 μποφόρ, στα ανατολικά 5-7 και στο Αιγαίο κατά τόπους έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει σε υψηλά επίπεδα, με τα δυτικά ηπειρωτικά να καταγράφουν έως και 41°C, ενώ σε βόρεια ηπειρωτικά, Ιόνιο και ανατολικό Αιγαίο ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 37-38°C. Στην υπόλοιπη επικράτεια, οι μέγιστες κυμαίνονται στους 34-36°C, με εξαίρεση τις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη, όπου δεν θα ξεπεράσουν τους 32°C.

Αναλυτική πρόγνωση ανά γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία, Θράκη: Αίθριος καιρός, με βόρειους-βορειοανατολικούς άνεμους 3-5 μποφόρ (στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ) και θερμοκρασίες που θα κυμανθούν από 19 έως 39°C. Στη δυτική Μακεδονία αναμένονται 2-3 βαθμοί λιγότερο.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αίθριος ουρανός και βόρειοι άνεμοι 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά θα φτάσουν τους 41°C, ενώ το εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι δροσερότερο.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Αίθριος, με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ως και 8 μποφόρ (κυρίως νότια Εύβοια). Θερμοκρασίες έως 37°C, ενώ στις Σποράδες δεν θα υπερβούν τους 32°C.

Κυκλάδες, Κρήτη: Αίθριος καιρός, ισχυροί βόρειοι άνεμοι 5-7 μποφόρ και κατά τόπους στις βόρειες Κυκλάδες έως 8 μποφόρ. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 32°C (35°C στη νότια Κρήτη).

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αίθριος ουρανός, με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους ως 7 μποφόρ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μεταβλητούς 3-4 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Θερμοκρασία έως 38°C.

Αττική: Καθαρός καιρός, βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 5-6 μποφόρ (στα ανατολικά έως 8), θερμοκρασία στους 37°C, με τις ανατολικές περιοχές να καταγράφουν έως και 3 βαθμούς χαμηλότερα.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος, με μεταβλητούς άνεμους 2-4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 36°C.

Τάση Καιρού για τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη 13/08/2025: Αίθριες συνθήκες σχεδόν παντού, με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και βόρεια Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 5-7 μποφόρ (στο Αιγαίο πιθανώς τοπικά 8), με μικρή πτώση της θερμοκρασίας: 35-37°C δυτικά, έως 39°C τοπικά στα ηπειρωτικά, 33-35°C στα υπόλοιπα, 30-32°C στο Αιγαίο.

Πέμπτη 14/08/2025: Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις στα βόρεια. Άνεμοι μεταβλητοί δυτικά 3-4 μποφόρ, βόρειοι ανατολικά (4-6 μποφόρ, τοπικά 7 στο κεντρικό/βόρειο Αιγαίο). Συνεχίζεται η πτώση θερμοκρασίας.

Παρασκευή 15/08/2025 (Κοίμηση της Θεοτόκου): Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα βορειοδυτικά. Βόρειοι άνεμοι (3-5 μποφόρ δυτικά, 4-6 ανατολικά, τοπικά 7 στο Αιγαίο) και ελαφρώς χαμηλότερες θερμοκρασίες στα ανατολικά.

Σάββατο 16/08/2025: Καλοκαιρινές συνθήκες, τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Βόρειοι άνεμοι (δυτικά 3-5, ανατολικά 5-7, τοπικά έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο). Η θερμοκρασία παραμένει στα ίδια επίπεδα, χωρίς αξιόλογη μεταβολή.