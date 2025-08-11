Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα την Τρίτη 12 Αυγούστου, με ηλιοφάνεια να επικρατεί από το πρωί έως το βράδυ, σύμφωνα με την μετεωρολόγο των «Νέων» Ελίνα Καρέτσου.

Άνεμοι – Ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στο Ιόνιο η ένταση θα φτάσει τα 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα κυμανθεί από 5 έως 7 μποφόρ. Στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο οι ριπές θα είναι ακόμη ισχυρότερες, φτάνοντας τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η ένταση του μελτεμιού απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε θαλάσσιες δραστηριότητες.

Θερμοκρασίες – Υψηλές τιμές στα δυτικά

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα δυτικά ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 39 και 41 βαθμών Κελσίου, ενώ πολύ τοπικά είναι πιθανό να φτάσουν και τους 42 βαθμούς. Στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 36 με 38 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 34 με 36, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσουν τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και 37, με τις μέγιστες στα ανατολικά να είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Αίθριος καιρός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά 36. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητών διευθύνσεων, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-08-2025 ( ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το βόρειο Ιόνιο και το βορειοδυτικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.