Τους 600 τόνους αναμένεται να αγγίξει φέτος η συγκομιδή φιστικιού στην Αίγινα, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τη μεγάλη ζημιά που είχαν υποστεί πέρυσι οι παραγωγοί, όταν είχαν συλλέξει μόλις 100 τόνους. Την αποκάλυψη αυτή έκανε στο ΕΡΤΝews ο Νίκος Κουνάδης, προϊστάμενος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φιστικοπαραγωγών Αίγινας, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» και στη δημοσιογράφο Κατερίνα Δούκα αναφέρθηκε στη συγκομιδή που θα ξεκινήσει μετά τον Δεκαπενταύγουστο.

«Η παραγωγή πάει πάρα πολύ καλά μετά από δύο χρόνια» είπε μιλώντας μέσα ένα κατάφορτο από καρπούς κτήμα. «Σε μια εβδομάδα με δέκα μέρες θα ξεκινήσουμε» ανέφερε ο κ. Κουνάδης περιμένοντας και αυτός πώς και πώς την στιγμή να δει τα καλάθια να γεμίζουν. Mιλώντας για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι φυστικοπαραγωγοί τα προηγούμενα χρόνια επισήμανε ότι το 2024 η παραγωγή κυμάνθηκε μεταξύ 50 και 100 τόνων, ενώ το 2023 ήταν λίγο παραπάνω, σχολιάζοντας ότι «ήταν πάρα πολύ κακές χρονιές για το νησί μας», λόγω της κλιματικής αλλαγής, όπως είπε.

Μιλώντας για τη συλλογή των καρπών που γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή με πανιά και ράβδισμα των δέντρων ο κ. Κουνάδης εστίασε και στο ζήτημα της έλλειψης εργατικών χεριών: «Είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή στη συγκέντρωση του φιστικιού στο νησί μας, επειδή τα κτήματα είναι μικρά και δύσβατα» εξήγησε. «Με τα εργατικά χέρια να λείπουν τόσο από το νησί όσο και από την ελληνική ύπαιθρο γενικότερα, υφίσταται τρομακτικό πρόβλημα και φυσικά αύξηση τιμών», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος Συνεταιρισμού.

Σχετικά με το αν η μεγαλύτερη φετινή παραγωγή θα μειώσει τις τιμές, ο κ. Κουνάδης διευκρίνισε ότι κάτι τέτοιο δεν αναμένεται καθώς οι καλλιεργητές θα πρέπει να καλύψουν το χαμένο εισόδημα των προηγούμενων ετών. «Δύο χρόνια έχουν κάνει κάποια έξοδα και δεν έχουν πάρει παραγωγή. Είσαι αναγκασμένος να καλλιεργήσεις και τις χρονιές που δεν υπάρχει παραγωγή και τα έξοδα τρέχουν», σημείωσε καλώντας τον κόσμο να δοκιμάσει τα φημισμένα και εξαιρετικής ποιότητας φιστίκια Αιγίνης.