Έκτακτο μήνυμα από το 112 εκδόθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, καλώντας τους κατοίκους των χωριών Ανωγειατά και Παντάνασσα του Δήμου Αρταίων να εγκαταλείψουν άμεσα τους οικισμούς τους, εξαιτίας της εκτεταμένης δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή. Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να κατευθυνθούν με ασφάλεια προς την πόλη της Άρτας και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων για τη διαφύλαξη της ασφάλειάς τους. Η ειδοποίηση προήλθε από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας, με τη συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς λόγω ισχυρών ανέμων

Η πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή Γυμνότοπος του Δήμου Ζηρού και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε ραγδαία. Αρχικά, οι φλόγες έφτασαν στις κοινότητες «Αγίου Γεωργίου Δρυόφυτου» και, πριν από λίγη ώρα, στην Παντάνασσα, αυξάνοντας το βαθμό επικινδυνότητας για τους τοπικούς πληθυσμούς.

Ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν αυτή την ώρα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής υπηρεσίας, σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και τις δημοτικές αρχές. Επιπλέον, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δύο αεροσκάφη τύπου «καναντέρ», πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς και να προστατέψουν κατοικημένες περιοχές.