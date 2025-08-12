Στο σημερινό του σκίτσο ο Αρκάς παίζει με την αντίθεση ανάμεσα στην παιδική ματιά και την πραγματικότητα.

Το παιδί ζωγραφίζει ένα πολύχρωμο, σχεδόν φανταστικό, νησιώτικο χωριό, ενώ μπροστά του υπάρχει η πραγματική εικόνα – ίδια σε μορφή, αλλά με πιο “ήπιες” αποχρώσεις.

Το μήνυμα μπορεί να διαβαστεί σε δύο επίπεδα:

Αθωότητα & φαντασία: Τα παιδιά βλέπουν τον κόσμο πιο ζωντανό, φωτεινό και ελπιδοφόρο απ’ ό,τι οι ενήλικες. Κοινωνικό σχόλιο: Μεγαλώνοντας, η κοινωνία, η καθημερινότητα και η “πραγματικότητα” ξεθωριάζουν τα χρώματα που βάζαμε στα όνειρά μας.

Ο Αρκάς συχνά χρησιμοποιεί αυτή την αντίθεση για να μας υπενθυμίσει ότι η αθωότητα και η δημιουργικότητα χάνονται σιγά σιγά, όχι επειδή σταματάμε να ονειρευόμαστε, αλλά επειδή μαθαίνουμε να “βλέπουμε” όπως μας υπαγορεύουν οι άλλοι.

Το σκίτσο της ημέρας