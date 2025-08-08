Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς, μέσα από το χαρακτηριστικό του πνεύμα και την οξυδερκή ματιά του στην καθημερινότητα.

Στο νέο του σκίτσο, μια κοκκινομάλλα γυναίκα και ο σύντροφός της κάθονται στο ίδιο τραπέζι, όταν εκείνη του αποκαλύπτει ότι «βλέπει έναν άλλο άνδρα». Η απάντηση όμως που λαμβάνει, «Υπερβάλεις!… Απλώς κουρεύτηκα λίγο παραπάνω!», μετατρέπει την ένταση σε γέλιο.

Το φλερτ και η απιστία

Πολλοί λένε ότι το να κοιτάς χωρίς να αγγίζεις δεν είναι κακό. Όμως μήπως τελικά όλα ξεκινούν από το μυαλό; Μήπως το φλερτ είναι μια πιο ύπουλη μορφή απιστίας;

Σε παρέες, κάθε φορά που ανοίγει η κουβέντα για το αν επιτρέπεται το φλερτ όταν είσαι σε σχέση, οι απόψεις διχάζονται. Άλλοι θεωρούν αθώο ένα βλέμμα ή ένα αστείο πείραγμα, αρκεί να μην προχωρήσεις σε κάτι περισσότερο. Άλλοι πάλι πιστεύουν αποτελεί ξεκάθαρη προδοσία.