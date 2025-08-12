Σε δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποίησε ο ΕΦΕΤ, μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων – Έλεγχος για τον προσδιορισμό ισταμίνης σε αλιευτικά προϊόντα» για το έτος 2025, εντοπίστηκε αλιευτικό προϊόν το οποίο δεν πληροί τα προβλεπόμενα πρότυπα ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, το προϊόν αφορά «ΚΟΛΕΟΙ ΑΚΕΦΑΛΟΙ ΛΕΒΑ» με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 15/11/2026 και αριθμό παρτίδας 33205023H. Η συσκευασία του είναι λευκοσιδηρή, με καθαρό βάρος 360 γραμμάρια και μεικτό βάρος 500 γραμμάρια, ενώ παρασκευάζεται από την εταιρεία «Ε. & Κ. ΜΠΟΥΧΛΗΣ ΑΕ» που εδρεύει στη Μόρια Λέσβου.

Παρτίδα σε ανάκληση λόγω υπέρβασης ισταμίνης

Το συγκεκριμένο προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας του Γενικού Χημείου του Κράτους – ΑΑΔΕ, όπου διαπιστώθηκε πως περιείχε ισταμίνη σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ορίζει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ως αποτέλεσμα, το προϊόν χαρακτηρίστηκε «μη κανονικό – μη ασφαλές» και θεωρείται εν δυνάμει επικίνδυνο για τους καταναλωτές.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση της συγκεκριμένης παρτίδας, ενώ παράλληλα δρομολογούνται εντατικοί έλεγχοι για να διασφαλιστεί η τήρηση της διαδικασίας. Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς.