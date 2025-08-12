Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η αγορά σκαρφάλωσε σε νέο υψηλό 15ετίας, επιβεβαιώνοντας το ανοδικό κλίμα που επικρατεί το τελευταίο διάστημα.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώθηκε στις 2.109,66 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,16% και φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τις 29 Μαρτίου 2010. Ενδοσυνεδριακά, η κορυφαία τιμή έφτασε στις 2.121,60 μονάδες, που αντιστοιχεί σε αύξηση 0,73%.

Αυτή ήταν η έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση ανόδου, με το βασικό δείκτη να συγκεντρώνει συνολικά οφέλη της τάξης του 7,63% το συγκεκριμένο διάστημα.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν έντονη, με την αξία των συναλλαγών να φτάνει τα 220,65 εκατ. ευρώ και τον όγκο να ανέρχεται σε 36.380.903 μετοχές.

Κινητικότητα στους βασικούς δείκτες – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε ήπια άνοδο 0,13%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά κατά 0,07%.

Στο ταμπλό, τις εντυπώσεις έκλεψαν οι μετοχές της Metlen (+2,27%), της Motor Oil (+2,25%), της Coca Cola HBC (+1,53%) και της Eurobank (+1,12%). Αντίθετα, οι ισχυρότερες πιέσεις εκδηλώθηκαν στη Jumbo (-1,80%), στην Πειραιώς (-1,66%) και στα ΕΛΠΕ (-1,01%).

Η Eurobank και η Alpha Bank πρωταγωνίστησαν στον όγκο συναλλαγών, διακινώντας 9.927.580 και 5.925.273 μετοχές αντίστοιχα, ενώ την υψηλότερη αξία συναλλαγών κατέγραψαν η Eurobank (34,13 εκατ. ευρώ) και η Πειραιώς (26,95 εκατ. ευρώ).

Επιμέρους επιδόσεις και μεταβολές μετοχών

Συνολικά, ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 52 υποχώρησαν και 16 παρέμειναν αμετάβλητες. Στο στόχαστρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν τα Κλωστήρια Ναυπάκτου με άνοδο 16,10% και η Λεβεντέρης(π) με 9,38%. Αντιθέτως, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι Κυριακούλης (-4,10%) και Λανακάμ(κ) (-3,95%).

Τιμές κλεισίματος βασικών μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης

AKTOR: 6,7500 (αμετάβλητη)

ΚΥΠΡΟΥ: 7,4000 (+0,27%)

OPTIMA: 7,6400 (-0,78%)

ΤΙΤΑΝ: 38,4500 (+0,39%)

ALPHA BANK: 3,5660 (-0,39%)

AEGEAN AIRLINES: 14,3200 (+0,14%)

VIOHALCO: 6,4700 (+0,31%)

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,5200 (-0,79%)