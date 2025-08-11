Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσαν σήμερα τη σύναψη μιας ιστορικής συμφωνίας ειρήνης, με τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών, δεσμευόμενες στον αμοιβαίο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και τον οριστικό τερματισμό μιας μακρόχρονης σύγκρουσης, που διαρκεί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Ουάσινγκτον, κατά τη διάρκεια συνάντησης ανάμεσα στον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Δεσμεύσεις για Ειρήνη και Σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο

Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών, το Γιερεβάν και το Μπακού συμφώνησαν να εγκαταλείψουν οποιεσδήποτε διεκδικήσεις στα εδάφη της αντίπαλης πλευράς, να μην χρησιμοποιήσουν βία και να τηρήσουν τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Το κείμενο της συμφωνίας επισημαίνει την υποχρέωση των δύο πλευρών να διαφυλάξουν την ειρήνη, ενισχύοντας τη σταθερότητα στην περιοχή.

«Αυτή η συμφωνία αποτελεί μια σταθερή βάση για την εγκαθίδρυση μιας αξιόπιστης και διαρκούς ειρήνης, αποτέλεσμα μιας συμφωνίας μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν που αντικατοπτρίζει τα ισορροπημένα συμφέροντα των δύο χωρών», δήλωσε ο πρωθυπουργός Πασινιάν σε ανάρτησή του στο Facebook.

Μακρά Ιστορία Σύγκρουσης και Εθνικών Αντιθέσεων

Η Αρμενία, με κυρίως χριστιανικό πληθυσμό, και το Αζερμπαϊτζάν, με πλειοψηφία μουσουλμάνων, υπήρξαν αντιμέτωπες σε δύο μεγάλους πολέμους για τα σύνορα και το καθεστώς εθνοτικών θυλάκων εντός των εδαφών τους. Πρόκειται για δύο πρώην σοβιετικές δημοκρατίες που, παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες, δεν είχαν κατορθώσει στο παρελθόν να καταλήξουν σε βιώσιμη συμφωνία ειρήνης.

Η τελευταία αυτή πρωτοβουλία, που επισφραγίστηκε στην Ουάσινγκτον, σηματοδοτεί μια νέα αρχή στις διμερείς σχέσεις, καθώς οι ηγέτες δεσμεύτηκαν, σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, να «σταματήσουν οριστικά» την εδαφική διαμάχη, ανοίγοντας τον δρόμο για σταθερότητα και ανάπτυξη.