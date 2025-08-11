Πυρετώδεις είναι οι εργασίες και οι διαβουλεύσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για την προετοιμασία της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν την ερχόμενη Παρασκευή στην Αλάσκα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία θα πρέπει να παραχωρήσουν εδάφη η μία στην άλλη προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και ότι οι συνομιλίες του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν θα στοχεύσουν στο να αξιολογηθεί το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε ότι οι συνομιλίες της Παρασκευής με τον Βλαντιμίρ Πούτιν θα αποτελέσουν μια «διερευνητική συνάντηση» προκειμένου να καθοριστεί εάν ο Πούτιν διατίθεται να συνάψει μία συμφωνία. Όπως επισήμανε, ο ίδιος θα γνωρίζει μέσα σε δύο λεπτά εάν θα είναι πιθανή μια πρόοδος.

Θα μιλήσω στον Πούτιν

«Επομένως, θα μιλήσω με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και θα του πω, “πρέπει να τερματίσεις αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον τερματίσεις”», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, επισημαίνοντας πως ελπίζει σε μια «εποικοδομητική» συζήτηση την Παρασκευή.

«Πιστεύω πως αυτό θα πάει καλά, όμως θα μπορούσε να πάει άσχημα», υπογράμμισε ο Τραμπ, ενώ έκρινε πως είναι «άξιο σεβασμού» εκ μέρους του Ρώσου ομολόγου του το γεγονός ότι θα έρθει για αυτήν τη Σύνοδο σε αμερικανικό έδαφος.

Ανοιχτός για τριμερή ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επίσης ότι μια μελλοντική συνάντηση θα μπορούσε να συμπεριλάβει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και θα μπορούσε να καταλήξει σε μια τριμερή συνάντηση παρουσία του ιδίου και του Πούτιν. Ανέφερε επίσης πως θα επικοινωνήσει αμέσως με τον Ουκρανό πρόεδρο όπως και με Ευρωπαίους ηγέτες μετά τις συνομιλίες του με τον Πούτιν κι ότι ο στόχος του είναι να επιτευχθεί σύντομα μια εκεχειρία στην αιματηρή σύρραξη.

Δεν παρέλειψε να δηλώσει «λίγο απογοητευμένος που ο Ζελένσκι λέει «πρέπει να έχω ένα “πράσινο φως από το Σύνταγμα”» προκειμένου να παραχωρήσω εδάφη.

«Πήρε την άδεια να εισέλθει στον πόλεμο και να σκοτώσει όλον τον κόσμο, όμως έχει ανάγκη από μια άδεια για να προχωρήσει σε μια ανταλλαγή εδαφών;» διερωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας:

«Διότι, θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών».

«Το γνωρίζω αυτό μέσω της Ρωσίας και μέσω συνομιλιών με όλους, προς όφελος της Ουκρανίας», είπε. Πρόσθεσε πως η Ρωσία έχει καταλάβει κάποια «πολύ βασικά εδάφη», όμως «θα προσπαθήσουμε να πάρουμε πίσω κάποια από αυτά τα εδάφη».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας προειδοποίησε το Σάββατο πως «κάθε απόφαση που θα ληφθεί σε βάρος μας, κάθε απόφαση που θα ληφθεί χωρίς την Ουκρανία, θα είναι μια απόφαση ενάντια στην ειρήνη».

Ο ρωσικός στρατός έχει καταλάβει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας.

«Τελικά, θα τους βάλω και τους δύο (σ.σ Ζελένσκι και Πούτιν) σε ένα δωμάτιο, θα είμαι εκεί ή δεν θα είμαι εκεί και νομίζω ότι αυτό θα διευθετηθεί», είπε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί, και δεν είναι η πρώτη φορά, ότι θα μπορούσε επίσης να αποδεσμευτεί πλήρως από όλο αυτό.

«Ίσως να πω “Καλή τύχη, συνεχίστε να πολεμάτε”. Ή ίσως να πω “Μπορούμε να βρούμε μια συμφωνία”», ανέφερε.

Έκτακτη σύνοδος Ευρωπαίων ηγετών

Επείγουσα πρωτοβουλία διαμεσολάβησης μεταξύ Ουκρανίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ αναλαμβάνει η καγκελαρία ενόψει της συνάντησης Τραμπ και Πούτιν.

Την Τετάρτη στις 15:00 (ώρα Ελλάδος) η γερμανική κυβέρνηση διοργανώνει τηλεδιάσκεψη μεταξύ των ηγετών της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Βρετανίας, της Πολωνίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ και του Ουκρανού προέδρου και μία ώρα αργότερα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη μεταξύ των ευρωπαίων ηγετών, του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζ.Ντ. Βανς.

Ο στόχος της γερμανικής διαμεσολαβητικής προσπάθειας είναι να σχηματιστεί κοινή διατλαντική θέση πριν από τη σύνοδο της Αλάσκας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, οι μεθαυριανές συνομιλίες θα εστιάσουν στους τρόπους αύξησης της πίεσης στη Ρωσία, το θέμα της σειράς των συναντήσεων για διαπραγματεύσεις μετά την Παρασκευή, στα ουκρανικά εδάφη τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να ανταλλαχθούν και σε εγγυήσεις για το Κίεβο ώστε η Ρωσία να μην μπορεί να προχωρήσει περισσότερο δυτικά, πέρα από τα εδάφη που θα έχει αποκτήσει.

«Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν και δεν πρέπει να είναι απλοί θεατές όταν πρόκειται για ένα τόσο κρίσιμο στρατηγικό ζήτημα για το μέλλον της Ευρώπης», τόνισε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτζ.

Οι ανησυχίες του Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φοβάται ότι η συνάντηση της Παρασκευής μπορεί να οδηγήσει σε παραχωρήσεις εδαφών της χώρας του.

«Όλοι βλέπουν ότι δεν έχει γίνει κανένα πραγματικό βήμα από τη Ρωσία προς την ειρήνη, καμία δράση στο έδαφος ούτε στον αέρα που θα μπορούσε να σώσει ζωές. Γι’ αυτό χρειάζονται κυρώσεις, χρειάζεται πίεση, χρειάζεται δύναμη», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Another week has ended without any attempt by Russia to agree to the numerous demands of the world and stop the killings. In just the past 24 hours on the front, there have been 137 combat engagements, and this is the case every day. The Russian army is not reducing its pressure.… pic.twitter.com/FcpEOTiIXW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2025

«Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα ηθικής, είναι και θέμα λογικής. Οι παραχωρήσεις δεν πείθουν έναν δολοφόνο».

Ο ουκρανός πρόεδρος όνισε επίσης πως δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η Ρωσία προετοιμάζεται να τερματίσει τις εχθροπραξίες στην Ουκρανία.

«Αντιθέτως, μετακινούν τα στρατεύματα και τις δυνάμεις τους με τρόπο που να τους επιτρέπει να εξαπολύσουν νέες επιθετικές επιχειρήσεις», είπε στο βραδινό του διάγγελμα, επικαλούμενος αναφορά των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

«Διατλαντική ενότητα για τον τερματισμό του πολέμου»

«Η διατλαντική ενότητα, η υποστήριξη προς την Ουκρανία και η πίεση στη Ρωσία είναι ο τρόπος με τον οποίο θα τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο και θα αποτρέψουμε μια μελλοντική ρωσική επιθετικότητα στην Ευρώπη», δήλωσε σήμερα η Κάγια Κάλας, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, λίγο μετά την ολοκλήρωση του έκτακτου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη.

Με ανάρτησή της στο «Χ», η Κάγια Κάλας ανέφερε επίσης ότι «οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ εξέφρασαν σήμερα την υποστήριξή τους για τα βήματα των ΗΠΑ που θα οδηγήσουν σε μια δίκαιη ειρήνη» και προσθέτει: «εν τω μεταξύ, εργαζόμαστε για περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία και περισσότερη υποστήριξη για τις δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας και τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ».