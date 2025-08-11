Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία θα πρέπει να προχωρήσουν σε αμοιβαία παραχώρηση εδαφών, με στόχο την επίτευξη ειρήνης και τον τερματισμό του πολέμου. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι οι επικείμενες συνομιλίες του με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν θα επικεντρωθούν στην διερεύνηση της πιθανότητας για μια συμφωνία.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ σημείωσε πως οι συνομιλίες της Παρασκευής με τον Πούτιν, που θα πραγματοποιηθούν στην Αλάσκα, θα έχουν χαρακτήρα «διερευνητικής συνάντησης». Σκοπός είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο ο Ρώσος πρόεδρος είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε μια συμφωνία για την ειρήνη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ο ίδιος εκτιμά ότι θα μπορέσει να καταλάβει εάν υπάρχει περιθώριο προόδου μέσα σε δύο λεπτά.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε: «Επομένως, θα μιλήσω με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και θα του πω, ‘πρέπει να τερματίσεις αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον τερματίσεις’». Εξέφρασε παράλληλα την ελπίδα για μια «εποικοδομητική» συνάντηση, προσθέτοντας πως θεωρεί «άξιο σεβασμού» το γεγονός ότι ο Πούτιν θα προσέλθει σε αμερικανικό έδαφος για τις συνομιλίες.

Σχέδιο για τριμερή συνάντηση και ενδεχόμενες εδαφικές παραχωρήσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μίας μελλοντικής συνάντησης στην οποία θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μία τριμερή συνάντηση, προαναγγέλλοντας πως αμέσως μετά τις συνομιλίες με τον Πούτιν θα επικοινωνήσει με τον Ζελένσκι και με Ευρωπαίους ηγέτες. Στόχος του, όπως τόνισε, είναι να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό μια εκεχειρία στη σφοδρή σύγκρουση που έχει στοιχίσει πολλές ζωές.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο 79χρονος Ρεπουμπλικανός δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του Ουκρανού προέδρου, λέγοντας πως νιώθει «λίγο απογοητευμένος που ο Ζελένσκι λέει “πρέπει να έχω ένα “πράσινο φως από το Σύνταγμα” για να παραχωρήσω εδάφη”. Ο Τραμπ σχολίασε αιχμηρά: «Πήρε την άδεια να εισέλθει στον πόλεμο και να σκοτώσει όλον τον κόσμο, όμως έχει ανάγκη από μια άδεια για να προχωρήσει σε μια ανταλλαγή εδαφών;»

Ο ίδιος εκτίμησε ότι «θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών», προσθέτοντας: «Το γνωρίζω αυτό μέσω της Ρωσίας και μέσω συνομιλιών με όλους, προς όφελος της Ουκρανίας». Ο Τραμπ σημείωσε ότι η Ρωσία έχει ήδη καταλάβει κάποια «πολύ βασικά εδάφη» στην Ουκρανία, αλλά «θα προσπαθήσουμε να πάρουμε πίσω κάποια από αυτά τα εδάφη».

Αντιδράσεις από τον Ζελένσκι και τον ουκρανικό λαό

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας προειδοποίησε το Σάββατο: «Κάθε απόφαση που θα ληφθεί σε βάρος μας, κάθε απόφαση που θα ληφθεί χωρίς την Ουκρανία, θα είναι μια απόφαση ενάντια στην ειρήνη». Τα τελευταία στοιχεία αναφέρουν ότι ο ρωσικός στρατός έχει καταλάβει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας.

Ο Τραμπ εκτίμησε πως οι συνομιλίες θα οδηγήσουν τελικά τους δύο ηγέτες, Ζελένσκι και Πούτιν, στο ίδιο τραπέζι: «Τελικά, θα τους βάλω και τους δύο σε ένα δωμάτιο, θα είμαι εκεί ή δεν θα είμαι εκεί και νομίζω ότι αυτό θα διευθετηθεί».

Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί τελείως από την όλη διαδικασία, δηλώνοντας: «Ίσως να πω “Καλή τύχη, συνεχίστε να πολεμάτε”. Ή ίσως να πω “Μπορούμε να βρούμε μια συμφωνία”».