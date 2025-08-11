Mία αμήχανη στιγμή έζησαν οι ανταποκριτές του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα (11.08.2025), όταν ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «φεύγει για τη Ρωσία την Παρασκευή» προκειμένου να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στην πραγματικότητα, η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλάντιμιρ Πούτιν είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 15 Αυγούστου στην πολιτεία της Αλάσκας… στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είναι ντροπιαστικό για μένα που είμαι εδώ. Θα συναντήσω τον Πούτιν. Φεύγω για τη Ρωσία την Παρασκευή», είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους.

Οι αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα δεν άργησαν να εμφανιστούν.

Τελευταία Νέα