Mία αμήχανη στιγμή έζησαν οι ανταποκριτές του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα (11.08.2025), όταν ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «φεύγει για τη Ρωσία την Παρασκευή» προκειμένου να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στην πραγματικότητα, η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλάντιμιρ Πούτιν είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 15 Αυγούστου στην πολιτεία της Αλάσκας… στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είναι ντροπιαστικό για μένα που είμαι εδώ. Θα συναντήσω τον Πούτιν. Φεύγω για τη Ρωσία την Παρασκευή», είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους.

Trump: I am going to Russia on Friday. I am going to see Putin. pic.twitter.com/9PoZWCe0L6 — Clash Report (@clashreport) August 11, 2025

Οι αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα δεν άργησαν να εμφανιστούν.

Just imagine if Biden had said this: Trump: “I’m going to see Putin. I’m going to Russia on Friday.” Trump is going to Alaska on Friday — which has not been part of Russia since 1867. Where the hell are you, @jaketapper? Enough is enough. pic.twitter.com/lSdJyO6mzf — Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) August 11, 2025