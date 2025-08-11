Ένας 24χρονος Αλγερινός επέζησε από θαύμα, αφότου βρέθηκε «γαντζωμένος» από συρμό σε αυστριακό τρένο υψηλής ταχύτητας, όπως ανακοίνωσαν την Κυριακή οι κρατικοί σιδηρόδρομοι της χώρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε εκτός του συρμού στο σταθμό Σανκτ Πέλτεν, δυτικά της Βιέννης, ενώ είχε βγει για να καπνίσει.

Ο εκπρόσωπος των αυστριακών σιδηροδρόμων, Χέρμπερτ Χόφερ, δήλωσε ότι ο άνδρας πιάστηκε από το εξωτερικό του και έγινε αντιληπτός όταν άρχισε να χτυπά τα παράθυρα, με αποτέλεσμα ο μηχανοδηγός να ενεργοποιήσει το φρένο έκτακτης ανάγκης. Το πλήρωμα τον επιβίβασε και ο συρμός συνέχισε το δρομολόγιο προς Βιέννη, φτάνοντας με επτά λεπτά καθυστέρηση.

«Ανεύθυνη πράξη»

Ο άνδρας εκμεταλλεύτηκε τη στάση για να καπνίσει, όμως δεν πρόλαβε να επιβιβαστεί κανονικά και σκαρφάλωσε στον χώρο μεταξύ δύο βαγονιών μεταδίδει ο Guardian, επικαλούμενος την εφημερίδα Heute. Στον σταθμό Meidling της Βιέννης, ο 24χρονος παραδόθηκε στην αστυνομία.

«Είναι ανεύθυνο, τέτοιου είδους πράξεις συνήθως καταλήγουν σε θάνατο», δήλωσε ο Χόφερ. «Και δεν θέτεις μόνο τον εαυτό σου σε κίνδυνο, αν καταλήξεις κάτω από το τρένο, έρχονται διασώστες, αστυνομία, πυροσβεστική», είπε.

Τα τρένα Railjet έχουν μέγιστη ταχύτητα 230 χλμ/ώρα, αλλά δεν είναι γνωστό με ποια ταχύτητα κινούταν το τρένο ενώ ο άνδρας ήταν κρεμασμένος πάνω του. «Ο ελεγκτής τον επέπληξε πολύ», είπε επιβάτης στην Heute.

Το περιστατικό θυμίζει αντίστοιχο συμβάν τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ένας 40χρονος Ούγγρος επέζησε κρεμασμένος σε γερμανικό τρένο υψηλής ταχύτητας για 30 χιλιόμετρα, επίσης επειδή δεν είχε προλάβει να τελειώσει το τσιγάρο του πριν από την αναχώρηση.