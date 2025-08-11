Τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025 θα αρχίσει στο υπουργείο Εξωτερικών ο διαγωνισμός για την εισαγωγή είκοσι υποψηφίων ακολούθων πρεσβείας στην Ελληνική Διπλωματική Ακαδημία του υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του εν λόγω υπουργείου.

Όπως αναφέρεται ακόμη στη σχετική ανακοίνωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ελληνικού ΑΕΙ ή ελληνικού ανοικτού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, και, προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

Τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα εξεταστέα μαθήματα κ.λπ. ορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 17/1999 (ΦΕΚ Α’ 10), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 23/2017 (ΦΕΚ Α’ 43) καθώς και στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι υποψήφιοι υποβάλλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου diagonismoi@mfa.gr, με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος «Για τον διαγωνισμό Ακολούθων», ειδική αίτηση συμμετοχής, μαζί με πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου ή ταυτότητας και λοιπά δικαιολογητικά, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε ΦΕΚ μέχρι και τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 13:00.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ