Την ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, αποχαιρετά το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ), με το οποίο είχε συνεργαστεί σε δύο παραστάσεις, ενώ ταυτόχρονα εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της.

«Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος αποχαιρετά με βαθιά θλίψη την αγαπημένη, σπουδαία ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή, έναν άνθρωπο γλυκό, προσηνή, ευγενή με βαθιά πνευματική καλλιέργεια και ήθος, μία φωτεινή και πολύπλευρη προσωπικότητα με πολυδιάστατη συνεισφορά στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση», αναφέρεται στην ανακοίνωση του φορέα.

Η Σοφία Σεϊρλή γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Στη μακρόχρονη καλλιτεχνική της πορεία συμμετείχε σε σημαντικές θεατρικές παραστάσεις, καθώς επίσης και σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές ερμηνεύοντας ρόλους κλασικού, σύγχρονου, ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.

Συνέπραξε με το Ελεύθερο Θέατρο και την Ελεύθερη Σκηνή, το Θεσσαλικό Θέατρο, τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, με την Εταιρεία Θεάτρου Διπλούς Έρως και τον Θεατρικό Οργανισμό Εποχή, με το Θέατρο Αμόρε, το Θέατρο Τέχνης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας και το Εθνικό Θέατρο, με το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, το Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας, το Από Μηχανής Θέατρο και συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανάμεσά τους οι: Παντελής Βούλγαρης, Νικαίτη Κοντούρη Αντώνης Καλογρίδης, Γιάννης Κακλέας, Έφη Θεοδώρου, Γιάννης Ρήγας, Θοδωρής Αμπαζής, Μιχαήλ Μαρμαρινός, Βασίλης Παπαβασιλείου, Νίκος Μαστοράκης, Νίκος Χατζόπουλος, Γιάννης Χουβαρδάς, κ.ά.

Οι πιο πρόσφατες εμφανίσεις στο θέατρο όπου και διακρίθηκε για τις ερμηνείες της ήταν: «Το χελιδόνι» του Γκιλιέμ Κλούα σε σκηνοθεσία Ελένης Γκασούκα, η «Τερέζ Ρακέν» το μυθιστόρημα του Εμίλ Ζολά, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Λίλλυς Μελεμέ, η «Βασίλισσα της ομορφιάς» του Μάρτιν ΜακΝτόνα, σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη, μια παράσταση που ξεχώρισε στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού του Αθηνοράματος, «Έγκλημα και τιμωρία», σε διασκευή του ομότιτλου μυθιστορήματος του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, «Ένα σπίτι φωτεινό σαν μέρα» του Τόνι Κούσνερ σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου.

Παράλληλα, έγραψε σενάρια για την τηλεόραση και έχει συμμετάσχει σε πολλές σειρές με τελευταία της συμμετοχή στις «Άγριες Μέλισσες». Επίσης, δίδασκε υποκριτική στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών και σε δραματικές σχολές. Με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος είχε συνεργαστεί στις παραστάσεις «Το κοινό ταμείο» του Ευγένιου Λαμπίς σε σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου (1996) και «Έξι νύχτες στην Ακρόπολη» του Γιώργου Σεφέρη σε σκηνοθεσία Έφης Θεοδώρου (2004).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ