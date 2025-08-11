Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή στη Μεγάλη Βόλβη της Θεσσαλονίκης, χωρίς πλέον να υπάρχουν ενεργά μέτωπα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο προκειμένου να προληφθούν ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις και να διασφαλιστεί η πλήρης κατάσβεση της φωτιάς.

Οι κάτοικοι του Βαϊοχωρίου, που είχαν απομακρυνθεί για λόγους ασφαλείας, επέστρεψαν πλέον στα σπίτια τους, καθώς η απειλή πέρασε. Παράλληλα, σε *ετοιμότητα* είχαν τεθεί και οι διαμένοντες στη δομή φιλοξενίας της περιοχής, ωστόσο τελικά δεν κρίθηκε απαραίτητη η απομάκρυνσή τους, καθώς η κατάσταση δεν παρουσίασε περαιτέρω επιδείνωση.