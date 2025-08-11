Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Νικολάου Κορίνθου, όταν αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα.

Οπως αναφέρουν πληροφορίες του korinthostv.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμεναρχείου Κορίνθου και ιδιώτης δύτης, ο οποίος ανέσυρε από το βυθισμένο όχημα έναν 60χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετείχαν τρεις αστυνομικοί -δύο της ΟΠΚΕ και ένας της ΔΙ.ΑΣ.- κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διάσωσης, οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τραυματίστηκαν, ο ένας ελαφρά και ο άλλος σοβαρά στο πόδι.