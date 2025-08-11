Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 κατέκτησε η Μαρία Ραφαηλίδου. Η πρωταθλήτρια της σφαιροβολίας είχε καλύτερη βολή στα 16 μέτρα και 16 εκατοστά και πήρε το μοναδικό μετάλλιο για την Ελλάδα στη διοργάνωση.

Με την βολή στα 16 μέτρα και 16 εκατοστά, η Μαρία Ραφαηλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κάτω των 20 στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

Η Ραφαηλίδου ήταν το μεγάλο φαβορί για τη νίκη και το επιβεβαίωσε, αφήνοντας τις υπόλοιπες αθλήτριες για περισσότερο από μισό μέτρο πίσω.

Και δίκαια άκουσε τον Εθνικό Ύμνο για τη μεγάλη της επιτυχία.

Επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο η Μαρία Ραφαηλίδου γνώρισε την αποθέωση από τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αποστολής.

Το μετάλλιο αυτό ήταν το μοναδικό για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20, ωστόσο ήταν πολλά τα αγόρια και τα κορίτσια που προκρίθηκαν σε τελικούς και πέτυχαν σπουδαία πλασαρίσματα, αποδεικνύοντας ότι ο ελληνικός στίβος έχει μέλλον.