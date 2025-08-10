Ένας νεκρός και σημαντικές υλικές ζημιές καταγράφονται στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, μετά από ξεχωριστές επιδρομές ουκρανικών μη επανδρωμένων (drones), όπως γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης Ρομάν Μπουσαργκίν μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ορισμένοι κάτοικοι χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια εξαιτίας της νυχτερινής επίθεσης, κατά την οποία θραύσματα από καταρριφθέν drone προκάλεσαν ζημιές σε τρία διαμερίσματα, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν οι κάτοικοί τους για λόγους ασφαλείας. «Αρκετοί κάτοικοι χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια. Επιτόπου προσφέρθηκε βοήθεια και ένας άνθρωπος διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, ένας άνθρωπος πέθανε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπουσαργκίν.

Εκτεταμένες επιδρομές με drones στη ρωσική επικράτεια

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι αντιαεροπορικές μονάδες κατέρριψαν 121 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων οκτώ στην περιφέρεια Σαράτοφ. Ωστόσο, συνήθως το ρωσικό υπουργείο δημοσιοποιεί μόνο τον αριθμό των καταρριφθέντων drones, χωρίς να αποκαλύπτει πόσα συνολικά εκτοξεύτηκαν από την ουκρανική πλευρά.

Δεν έχει υπάρξει διευκρίνιση σχετικά με τη βιομηχανική εγκατάσταση που επίσης επλήγη από τις επιθέσεις. Ο Μπουσαργκίν απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τη φύση της παραγωγικής δραστηριότητας στο συγκεκριμένο σημείο.

Πυκνός καπνός και φημολογούμενη πυρκαγιά σε διυλιστήριο

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός να αναδύεται πάνω από βιομηχανική ζώνη της Σαράτοφ. Το Reuters επαλήθευσε τη γεωγραφική τοποθεσία ενός από τα σχετικά βίντεο μέσω δορυφορικών εικόνων, χωρίς ωστόσο να μπορεί να επιβεβαιώσει τον ακριβή χρόνο λήψης τους. Παράλληλα, ουκρανικά ΜΜΕ, όπως το δίκτυο RBK-Ukraine, μετέδωσαν ότι το διυλιστήριο πετρελαίου της Σαράτοφ φλέγεται μετά από επίθεση με drone.

Επισημαίνεται πως το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες αυτές, ενώ δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο από τη ρωσική πλευρά ως τώρα.

Το διυλιστήριο της πόλης, που ανήκει στη Rosneft, είχε διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του νωρίτερα φέτος για λόγους ασφαλείας, μετά από προηγούμενες ουκρανικές επιδρομές με drones, όπως ανέφεραν πηγές της πετρελαϊκής βιομηχανίας στο Reuters.