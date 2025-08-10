Με δύο χρυσά, ένα αργυρό κι’ ένα χάλκινο μετάλλιο ολοκληρώθηκαν οι ελληνικές παρουσίες της κωπηλασίας, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων, στην πόλη Τρακάι της Λιθουανίας, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά, ότι στο άθλημα γίνεται πολύ καλή δουλειά σε όλα τα επίπεδα.

Το χρυσό κατέκτησαν οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Ελένη Διαβάτη στον τελικό του διπλού σκιφ, με τις δύο Ελληνίδες να κερδίζουν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τα πληρώματα της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας, με αποτέλεσμα να κατακτήσουν το χρυσό.

Στην κορυφή του κόσμου, βρέθηκε και η Βάλια Λυκομήτρου στο σκιφ. Η 17χρονη κωπηλάτρια έκανε μία εντυπωσιακή διαδρομή και κατάφερε να προσπεράσει την Ισπανίδα αντίπαλο της και να ανέβει στο υψηλόρεο σταλί του βάθρου κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Παράλληλα, στους εφήβους, οι Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Ιάσονας Μουσελίμης στο διπλό σκιφ,ήρθαν δεύτεοι πίσω πλήρωμα της Ιρλανδίας και ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ενώ οι Ανδρέας Μπούρκας και Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης στη δίκωπο άνευ, κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο.