Νεκρός ανασύρθηκε το πρωί της Πέμπτης ένας άνδρας στο λιμάνι του Πειραιά, με τις συνθήκες του θανάτου του να αποτελούν αντικείμενο έρευνας για το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ήταν ηλικιωμένος και εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από την Πύλη 10, χωρίς να έχει στην κατοχή του προσωπικά έγγραφα ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης. Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό από πολίτες, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια θανάτου

Οι λιμενικές Αρχές πραγματοποίησαν τη μεταφορά της σορού στο Τζάνειο Νοσοκομείο, ενώ πρόκειται να ακολουθήσει νεκροψία από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου. Μέχρι στιγμής, η ταυτότητα του άνδρα παραμένει άγνωστη, καθώς δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο επάνω του που θα επιτάχυνε τις διαδικασίες αναγνώρισης.