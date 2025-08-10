Ένα ακόμη περιστατικό σύγκρουσης αυτοκινήτου με νεαρό αρκουδάκι σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 9 Αυγούστου στην Επαρχιακή Οδό Δισπηλιού – Αμπελοκήπων, στην Καστοριά, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Όπως περιέγραψε η κρατική τηλεόραση ο τροχαίο ατύχημα συνέβη όταν το άτυχο ζώο επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο και τραυμάτισε το νεαρό αρκουδάκι διέφυγε από το σημείο.

Στη συνέχεια διερχόμενοι οδηγοί ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο για την καταγραφή του συμβάντος και για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Παράλληλα, στο συμβάν κατέφθασε η ομάδα άμεσης επέμβασης και υπάλληλοι του Δασαρχείου Καστοριάς, οι οποίοι και ανέλαβαν την επιχείρηση περισυλλογής του τραυματισμένου ζώου.

Το αρκουδάκι έχει διαφύγει τον κίνδυνο

Το μικρό θηλυκό αρκουδάκι ηλικίας περίπου 8 μηνών, εμφανώς ταλαιπωρημένο, παρελήφθη με προσοχή και μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο κτηνίατρος που εξέτασε το ζώο, διαπίστωσε άμεσα ότι τα τραύματά του δεν ήταν απειλητικά για την ζωή του. Του έδωσε την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και οι τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο.

H νεαρή αρκούδα αναμένεται να επιστρέψει πολύ σύντομα στο φυσικό της περιβάλλον.

Πολλά τα τροχαία με θύματα αρκούδες, οι οδηγοί δεν σταματούν για να καλέσουν για βοήθεια

Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, με θύμα μια αρκούδα, σημειώθηκε την Κυριακή στο 5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αμυνταίου – Καστοριάς, στη Φλώρινα.

Το περιστατικό προστέθηκε σε μια μακρά λίστα παρόμοιων συμβάντων, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια τόσο της άγριας πανίδας, αλλά και την ασφάλεια των συγκοινωνιών.