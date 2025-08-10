Χθες βράδυ, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος μάς χάρισε ένα μαγικό θέαμα—ένα φωτεινό, σχεδόν χρυσό φεγγάρι να κυριαρχεί στον ελληνικό νυχτερινό ουρανό. Γνωστή και ως «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» ή Sturgeon Moon, έκανε αισθητή την παρουσία της στις 9 Αυγούστου 2025.

Αστρονομικό φαινόμενο με διάρκεια

Η πανσέληνος έφτασε στην πλήρη φάση της τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Αυγούστου (περίπου στις 03:55 – 08:55 ανάλογα με τη ζώνη ώρας). Ακόμη κι αν τη χάσατε εκείνη τη στιγμή, έμεινε ορατή το ίδιο εντυπωσιακή και τις επόμενες ώρες—καθιστώντας το φεγγάρι εύκολα ορατό σε όσους το αναζήτησαν μετά το ηλιοβασίλεμα.

Πολιτιστική λάμψη σε αξιοθέατα και μουσεία

Για 25η συνεχή χρονιά, το Υπουργείο Πολιτισμού φρόντισε αυτή τη νύχτα να φωτιστεί από πολιτισμό. Aρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία σε όλη τη χώρα άνοιξαν τις πύλες τους δωρεάν, με παράλληλες εκδηλώσεις—θεατρικές παραστάσεις, μουσικές βραδιές και φωτισμένα τοπία υπό το φως του φεγγαριού.

Το Μουσείο της Ακρόπολης, μάλιστα, παρέτεινε τη λειτουργία του έως τα μεσάνυχτα, δίνοντας τη δυνατότητα στα κοινά να περιηγηθούν στο χώρο και να απολαύσουν τον βράχο της Ακρόπολης να λάμπει σεληνόφωτο.

Μικρή, αλλά ξεχωριστή λεπτομέρεια

Το όνομα “Πανσέληνος του Οξύρρυγχου” είναι βαθιά συνδεδεμένο με τη φύση και την ιστορία: οξύρρυγχοι είναι αρχαία ψάρια γλυκού νερού που αφθονούσαν στις Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής και έδιναν το σήμα για εποχικά αλιεύματα.

Εν κατακλείδι, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος του 2025 δεν ήταν απλώς ένα ουράνιο φαινόμενο· ήταν μια βραδιά όπου αστρονομία, πολιτισμός και το ελληνικό τοπίο ενώθηκαν κάτω από ένα φεγγάρι που μας θύμισε γιατί το καλοκαίρι εδώ έχει τόση μαγεία.