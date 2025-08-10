Στάχτες και καταστροφές άφησε στο πέρασμά της η μεγάλη φωτιά, που ξέσπασε την Παρασκευή (8/8) στην Ηλεία, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεσή της, δίνοντας μάχη με τις αναζωπυρώσεις.

Σύμφωνα με τη δορυφορική λήψη που έγινε χθες, Σάββατο (9/8) στις 12.49 έπειτα από την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Copernicus η πληγείσα έκταση ανέρχεται σε 7.950 στρέμματα.

Αναλυτικά οι εκτάσεις που κάηκαν: