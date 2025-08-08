Εκτός ελέγχου είναι το πύρινο μέτωπο στην Ηλεία που ζει και πάλι τον εφιάλτη του 2007, καθώς η φωτιά κατακαίει ξανά μετά από σχεδόν 20 χρόνια περιοχές που αναγεννήθηκαν και πάλι μετά την τότε καταστροφή.

Λίγο πριν τις 22:00 στάλθηκε μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονταν σε Ηράκλεια, Καρούτες και Σμίλα να απομακρυνθούν προς Πύργο. Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, οι φλόγες μπήκαν στην Ηράκλεια και καίνε σπίτια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να σώσουν ό, τι σώζεται.

Στην περιοχή επιχειρούν 105 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων και 34 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Μέχρι την δύση του ήλιου επιχειρούσαν από αέρος εννέα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα. Νωρίτερα, ένας κτηνοτρόφος υπέστη εγκαύματα στα χέρια, στην προσπάθειά του να σώσει τα ζώα του από τις φλόγες και εγκλωβίστηκε κοντά στο γήπεδο στο Χελιδόνι.

Στέγη για όσους εγκατέλειψαν τις εστίες της

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, Άρη Παναγιωτοπούλου, όποιος κάτοικος της Ηράκλειας έχει ανάγκη για στέγη απόψε εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή, υπάρχουν διαθέσιμα 27 δωμάτια στο Olympic Village και πέντε στο Olympian Altis.