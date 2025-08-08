Αναστάτωση και ένταση επικράτησε από τις πρώτες στιγμές της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Χελιδόνι της Ηλείας και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, πολίτης φέρεται να προχώρησε σε μια ακραία και επικίνδυνη ενέργεια, αρπάζοντας πυροσβεστικό όχημα από το πλήρωμά του. Συγκεκριμένα, φέρεται να επιβιβάστηκε στο όχημα, για να προβεί ο ίδιος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, αψηφώντας τον σοβαρό κίνδυνο αυτής της κίνησής του.

Με την άμεση παρέμβαση των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο πολίτης συνελήφθη και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου, όπου κρατείται.