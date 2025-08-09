Kαλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς Χελιδόνι Ηλείας, μετά την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες.

Οι επίγειες δυνάμεις μαζί με εθελοντές ήταν επί ποδός όλο το βράδυ καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να ανακόψουν την πορεία του πύρινου μετώπου ενώ στο σημείο έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι αναμένονται και σήμερα.

Λίγο μετά τις 5:30 η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά, χωρίς ενεργό πύρινο μέτωπο. Ωστόσο, στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται σε επιφυλακή.

Στην περιοχή επιχειρούν 110 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 4 πεζοπόρων τμημάτων και 39 οχημάτων. Παράλληλα, η Περιφέρεια και οι Δήμοι έχουν διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή επικρατούν ακόμη ισχυροί άνεμοι.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Χελιδονιού και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε γρήγορα σε αγροτοδασικές εκτάσεις, με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Ηράκλεια και Πουρνάρι. Ωστόσο, η αλλαγή στη φορά του ανέμου την έστρεψε εκ νέου προς το Χελιδόνι, δημιουργώντας νέο μέτωπο και απειλώντας τις περιοχές της Καυκανιάς και του Λαντζοΐου.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε αγροτικά σπίτια, αυτοκίνητα και αγροτικές εκτάσεις, ενώ κάηκαν πολλά ζώα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, o αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νικόλαος Κοροβάσης τόνισε πως: «Οι συνεχείς εναλλαγές των ανέμων μας ανάγκαζαν να μεταφέρουμε τα μηχανήματα. Από το Χελιδόνι που ξεκίνησε η φωτιά, στην Ηράκλεια, στου Σμίλα, στο Πουρνάρι, βοηθήσαμε στο Λαντζόι. Τώρα σαν περιφερειακή ενότητα έχουμε εστιάσει όλες τις δυτνάμεις μας με 35 μηχανήματα έργου στην περιοχή του Χελιδόνιου και σε μία αναζυπύρωση στην Καυκανιά, όπου είναι δύσκολο να την προσεγγίσουμε. Πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ελπίζουμε το πρωί με τα εναέρια μέσα να βοηθήσουν. Είναι δύσκολη βραδιά. Όλα τα μηχανήματα κάνουν αντιπυρικές ζώνες για να σώσουμε ό,τι σώζεται».

Στην Ηράκλεια Ολυμπίας η κατάσταση εμφανίζεται πλέον αισθητά βελτιωμένη, καθώς αργά τη νύχτα η εικόνα της φωτιάς παρουσίασε ύφεση. Το χωριό δεν κινδύνεψε τελικά, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και τη σημαντική συνδρομή των κατοίκων, που κατάφεραν να αποτρέψουν την είσοδο της φωτιάς στον οικισμό. Παρ’ όλα αυτά, η ανησυχία παραμένει, ειδικά για την Καστανιά, καθώς οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για αναζωπυρώσεις λόγω των κηλιδώσεων.

Στην ευρύτερη περιοχή της Ηράκλειας, ένας κτηνοτρόφος τραυματίστηκε κατά την προσπάθειά του να σώσει τα ζώα του από τις φλόγες.

Παράλληλα, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ανακοίνωσε πως για τους κατοίκους της Ηράκλειας που έχουν ανάγκη στέγασης λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς, έχουν διατεθεί δωμάτια σε καταλύματα της περιοχής. Συγκεκριμένα, είναι διαθέσιμα:

27 δωμάτια στο Olympic Village

5 δωμάτια στο Olympian Altis (Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 6976 897078)

Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια στα παρακάτω ξενοδοχεία: